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Fuori produzione

Cuffie con fascia

SHL3000RD/00

4.7

| (3) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Audio potente

Ti offre audio e bassi potenti con capacità di gestione dell'alimentazione da 1000 mW e driver al neodimio da 32 mm. Grazie al design con cuscinetti girevoli imbottiti per un comfort prolungato, potrai usufruire di un'esperienza di ascolto perfetta ovunque.

Vedi tutti i vantaggi

in stile console DJ

Audio potente

  • Stile console DJ

  • Rosso

Il cavo da 1,2 m è l'ideale per l'uso all'aperto

La lunghezza del cavo permette di riporre il dispositivo audio dove si vuole.

Acustica avvolgente per un isolamento ottimale

L'acustica avvolgente di queste cuffie Philips fornisce un buono isolamento del suono.

Pieghevoli per trasportarle facilmente

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.7

su 5

3

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

3
2
1

15/09/2012

Italia

Italia

cuffie da veri intenditori !!!

ciao ! ho comprato questa mattina le cuffie Philips, già conoscevo la qualita e la garanzia dei prodotti Philips. Le cuffie non hanno deluso le attese , infatti, audio perfetto per tutti gli stili di musica !!! Le consiglio a tutti perchè valgono molto di più rispetto al prezzo in commercio ;)

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Questa revisione è stata effettuata per SHL3000RD Headband headphones

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02/01/2014

España

España

excelente

Calidad de sonido 100% y con un diseño brillante! Se adapta perfectamente y son muy comodos!

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04/12/2013

España

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Es super cómodo y a la vez estético!!!

Me encanta su funcionalidad y comodidad, también el precio es bastante atractivo. Lo recomiendo!!!

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