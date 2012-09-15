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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Audio potente
Ti offre audio e bassi potenti con capacità di gestione dell'alimentazione da 1000 mW e driver al neodimio da 32 mm. Grazie al design con cuscinetti girevoli imbottiti per un comfort prolungato, potrai usufruire di un'esperienza di ascolto perfetta ovunque.
Stile console DJ
Rosso
La lunghezza del cavo permette di riporre il dispositivo audio dove si vuole.
L'acustica avvolgente di queste cuffie Philips fornisce un buono isolamento del suono.
4.7
su 5
3
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
nenni89
15/09/2012
Italia
cuffie da veri intenditori !!!
ciao ! ho comprato questa mattina le cuffie Philips, già conoscevo la qualita e la garanzia dei prodotti Philips. Le cuffie non hanno deluso le attese , infatti, audio perfetto per tutti gli stili di musica !!! Le consiglio a tutti perchè valgono molto di più rispetto al prezzo in commercio ;)
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHL3000RD Headband headphones
Sì, consiglio questo prodotto
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Kroket
02/01/2014
España
excelente
Calidad de sonido 100% y con un diseño brillante! Se adapta perfectamente y son muy comodos!
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Margotte
04/12/2013
España
Es super cómodo y a la vez estético!!!
Me encanta su funcionalidad y comodidad, también el precio es bastante atractivo. Lo recomiendo!!!
Sì, consiglio questo prodotto
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