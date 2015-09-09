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Fuori produzione
SHE8100BK/00
Bassi nitidi e profondi - sempre
Le cuffie auricolari Philips SHE8100 includono driver di alta qualità per bassi davvero profondi e un robusto alloggiamento in metallo per un audio puro. I tubi audio ovali assicurano una vestibilità comoda ed ergonomica.
Driver da 8,6 mm/semichiuse sul retro
Auricolare
Le cuffie auricolari sono dotate di 3 possibili misure, dalle più piccole alle più grandi: scegli quella più adatta alle tue orecchie.
Le cuffie auricolari sono progettate per adattarsi a qualsiasi orecchio. I tubi audio ovali e la struttura ricurva garantiscono una vestibilità comoda, stabile e ottimizzata, sempre.
Questo connettore morbido, resistente e flessibile fra auricolari e cavo protegge da eventuali danni causati da sollecitazioni ripetute.
2.8
su 5
4
Recensioni
Loppenhorst
09/09/2015
Deutschland
Compratore verificato
Ergonomisch und klingt gut
Sitzt gut in den Ohren und klingt sehr gut. Ist für das Geld sehr wertig verarbeitet und bisher auch stabil.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHE8100BK In-Ear-Kopfhörer
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHE8100BK In-Ear-Kopfhörer
babblegum12
02/09/2015
Deutschland
Sehr guter Klang, extreme Kabelgeräusche
Wie die Stiftung Warentest schon feststellte, ein sehr guter Klang (kann mit 50-70€ In-Ears mithalten), wie beworben sehr basslastig, aber kein undifferenzierter/matschiger Bass. Die ovalen Tonröhren führen tatsächlich zu einem besserem Halt im Ohr als die normalerweise runden vorzufindenen Tonröhren. Leider haben die Kopfhörer auch extreme Kabelgeräusche, man braucht ohne zu übertreiben nur ein- und auszuatmen und die Eigengeräusche des Kabels übertönen alles...warum setzt Philips keine verdrillten Kabel oder eine Kabelführung hinter den Ohren ein (wie manch anderer Hersteller), die das Problem reduzieren? Schade!
Questa revisione è stata effettuata per SHE8100SL InEar-Kopfhörer
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Dustin
03/03/2016
Deutschland
Wunderbare Sound-Qualität, doch schon nach zwei Monaten Gebrauch kaputt.
Ich habe mir diese In-Ear Kopfhörer ,vor 2 Monaten in einem Elektronik-Geschäft in meiner Umgebung gekauft. Ich war über den guten Klang, den diese Kopfhörer boten begeistert. Jedoch gingen sie nun vor kurzem kaputt (der rechte Kopfhörer ist nun viel leiser als der Linke), das bedeutet, dass sie nur 2 Monate hielten, was für mich keine gute Leistung ist.
Questa revisione è stata effettuata per SHE8100BS In-Ear-Kopfhörer
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