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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
SHE3855RG/00
Disponibile in
Ritmo intenso e bassi straordinari
Le eleganti cuffie in-ear Philips Chromz riproducono bassi decisi, sono comode e belle da vedere. Disponibili con rivestimenti metallizzati a vuoto opachi in diversi colori da abbinare all'iPhone 6S.
Driver da 8,6 mm, chiuse sul retro
Auricolare
I potenti altoparlanti delle cuffie in-ear Philips Chromz in un design compatto per assicurare un adattamento perfetto con un suono nitido con bassi profondi.
Un canale acustico ovale offre la giusta ergonomia per qualsiasi tipo di orecchio.
I cuscinetti sono disponibili in 3 misure, dalla small alla large, per adattarli perfettamente al tuo orecchio.
Recensioni