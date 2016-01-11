ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Fotografia del prodotto con l'accessorio
  • Fotografia della confezione
  • Immagine principale
  • Fotografia del prodotto con l'accessorio
  • Fotografia della confezione
  • Immagine principale

Fuori produzione

Cuffie con microfono

SHE3855RG/00

Disponibile in

Argento
Argento
Blu
Blu
Grigio argento
Grigio argento
Oro
Oro
Rosso
Rosso

Ritmo intenso e bassi straordinari

Le eleganti cuffie in-ear Philips Chromz riproducono bassi decisi, sono comode e belle da vedere. Disponibili con rivestimenti metallizzati a vuoto opachi in diversi colori da abbinare all'iPhone 6S.

Vedi tutti i vantaggi

Finitura metallizzata opaca a vuoto di alta qualità

Ritmo intenso e bassi straordinari

  • Driver da 8,6 mm, chiuse sul retro

  • Auricolare

Driver potenti per riprodurre un suono nitido con bassi profondi

Driver potenti per riprodurre un suono nitido con bassi profondi

I potenti altoparlanti delle cuffie in-ear Philips Chromz in un design compatto per assicurare un adattamento perfetto con un suono nitido con bassi profondi.

Canale acustico ovale per la massima ergonomia

Canale acustico ovale per la massima ergonomia

Un canale acustico ovale offre la giusta ergonomia per qualsiasi tipo di orecchio.

3 cuscinetti in gomma intercambiabili offrono un'aderenza ottimale

3 cuscinetti in gomma intercambiabili offrono un'aderenza ottimale

I cuscinetti sono disponibili in 3 misure, dalla small alla large, per adattarli perfettamente al tuo orecchio.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali relative a prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e comportamenti. Posso annullare l'iscrizione facilmente e in qualsiasi momento!

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee