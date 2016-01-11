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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
SHE3855BL/00
Disponibile in
Ritmo intenso e bassi straordinari
Le cuffie in-ear Philips MyJam Chromz sono il massimo dello stile, ma ti offrono anche bassi potenti, massimo comfort e un grande look. Sono disponibili con un rivestimento opaco metallizzato a vuoto in più colori, da abbinare al tuo iPhone 6S.
Driver da 8,6 mm, chiuse sul retro
Auricolare
I potenti altoparlanti delle cuffie in-ear Philips Chromz in un design compatto per assicurare un adattamento perfetto con un suono nitido con bassi profondi.
Questi piccolissimi auricolari si inseriscono perfettamente nell'orecchio, creando un isolamento che elimina i rumori esterni.
Il rivestimento opaco metallizzato a vuoto di alta qualità offre una maggiore protezione delle superfici e si adatta perfettamente all'iPhone 6S.
Recensioni