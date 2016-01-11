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Fuori produzione

Cuffie auricolari con microfono

SHE3855BL/00

Disponibile in

Argento
Argento
Blu
Blu
Grigio argento
Grigio argento
Oro
Oro
Rosso
Rosso

Ritmo intenso e bassi straordinari

Le cuffie in-ear Philips MyJam Chromz sono il massimo dello stile, ma ti offrono anche bassi potenti, massimo comfort e un grande look. Sono disponibili con un rivestimento opaco metallizzato a vuoto in più colori, da abbinare al tuo iPhone 6S.

Vedi tutti i vantaggi

Finitura metallizzata opaca a vuoto di alta qualità

Ritmo intenso e bassi straordinari

  • Driver da 8,6 mm, chiuse sul retro

  • Auricolare

Driver potenti per riprodurre un suono nitido con bassi profondi

Driver potenti per riprodurre un suono nitido con bassi profondi

I potenti altoparlanti delle cuffie in-ear Philips Chromz in un design compatto per assicurare un adattamento perfetto con un suono nitido con bassi profondi.

Isolamento auricolare perfetto per eliminare i rumori esterni

Isolamento auricolare perfetto per eliminare i rumori esterni

Questi piccolissimi auricolari si inseriscono perfettamente nell'orecchio, creando un isolamento che elimina i rumori esterni.

L'elegante rivestimento opaco metallizzato a vuoto offre protezione extra

L'elegante rivestimento opaco metallizzato a vuoto offre protezione extra

Il rivestimento opaco metallizzato a vuoto di alta qualità offre una maggiore protezione delle superfici e si adatta perfettamente all'iPhone 6S.

Specifiche tecniche

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