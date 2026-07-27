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Fuori produzione

2000 seriesCuffie con auricolari interni e microfono

SHE2305BL/00

Distinguiti dalla massa
Goditi la tua musica ovunque tu vada. Queste cuffie con auricolari sono disponibili in quattro brillanti colorazioni e sono provviste di un alloggiamento dell'altoparlante semitrasparente con cavi di diverse sfumature. Non unirti alla massa. Distinguiti.
Vedi tutti i vantaggi

Distinguiti dalla massa

  • Cuscinetto, driver da 12,2 mm, aperte

  • Microfono integrato

  • Blu

  • Ultra confortevoli

Cavi dai colori brillanti. Alloggiamento dell'altoparlante semitrasparente

Metti in mostra il tuo stile con i cavi dai colori brillanti e l'alloggiamento dell'altoparlante traslucido. I driver acustici al neodimio da 12,2 mm offrono un audio nitido e chiaro e bassi profondi.

Auricolari leggeri di forma ovale per il massimo comfort

La forma ovale di questi auricolari leggeri ti consente di ascoltare la tua musica in tutta comodità.

Telecomando in linea. Passaggio semplice tra musica e chiamate

Con il telecomando in linea è facile rispondere alle chiamate o mettere in pausa la tua musica, tutto senza toccare lo smartphone. Il microfono integrato con cancellazione dell'eco garantisce un audio nitido durante la conversazione.

Specifiche tecniche

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