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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
SHE2305BK/00
Cuscinetto, driver da 12,2 mm, aperte
Microfono integrato
Black
Ultra confortevoli
Metti in mostra il tuo stile con i cavi dai colori brillanti e l'alloggiamento dell'altoparlante traslucido. I driver acustici al neodimio da 12,2 mm offrono un audio nitido e chiaro e bassi profondi.
La forma ovale di questi auricolari leggeri ti consente di ascoltare la tua musica in tutta comodità.
Con il telecomando in linea è facile rispondere alle chiamate o mettere in pausa la tua musica, tutto senza toccare lo smartphone. Il microfono integrato con cancellazione dell'eco garantisce un audio nitido durante la conversazione.
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