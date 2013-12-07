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Fuori produzione
SHD9200/10
Audio surround
Lasciati coinvolgere dalla miglior esperienza audio 3D direttamente a casa tua con le cuffie SHD9200, con trasmissione audio wireless Kleer non compressa per un suono puro e dettagliato, proprio come al cinema. Studiato per il massimo comfort, il piacere totale dell'ascolto e una libertà senza confini.
Auricolari
Black
La tecnologia audio 3D riproduce un suono ricco di dettagli multidimensionali per un'esperienza cinematografica spettacolare.
I controlli del volume sono situati comodamente sul cuscinetto per regolazioni veloci ed intuitive del suono. Non è necessario cercare come alzare o abbassare il volume; è sufficiente un tocco sulla parte superiore del cuscinetto per alzare il volume o sulla parte inferiore per abbassarlo.
I driver degli altoparlanti al neodimio da 40 mm forniscono un audio superiore ad alta fedeltà
3.5
su 5
22
Recensioni
desdi
07/12/2013
España
facil uso y larga duracion
me parece una buena idea para evitar los cables por el salon y sobre todo la comodidad de la distancia y movilidad.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHD9200 Auriculares HiFi inalámbricos
Sì, consiglio questo prodotto
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Ton888
17/06/2015
Nederland
Compratore verificato
Deze draadloze headset geeft een prima geluid
Het product is een stuk duurder dan de SHD8600, echter ook kwalitatief beter. De wijze van opladen is totaal anders en verwerkt in de boog, slimme keuze om te komen tot goed oplaad contactpunt. Door het gehele huis te gebruiken zonder geluidsverlies.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHD9200 Wireless HiFi Headphones
Sì, consiglio questo prodotto
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MVisser
17/06/2015
Nederland
Compratore verificato
Deze draadloze headset geeft een prima geluid
Het product is een stuk duurder dan de SHD8600, echter ook kwalitatief beter. De wijze van opladen is totaal anders en verwerkt in de boog, slimme keuze om te komen tot goed oplaad contactpunt. Door het gehele huis te gebruiken zonder geluidsverlies.
Sì, consiglio questo prodotto
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