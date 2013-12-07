ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

  • Fotografia principale in uso
  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Fotografia della confezione
  • Immagine principale
  • Fotografia principale in uso
  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Fotografia della confezione
  • Immagine principale

Fuori produzione

Cuffie HiFi wireless

SHD9200/10

3.5

| (22) Recensioni

Audio surround

Lasciati coinvolgere dalla miglior esperienza audio 3D direttamente a casa tua con le cuffie SHD9200, con trasmissione audio wireless Kleer non compressa per un suono puro e dettagliato, proprio come al cinema. Studiato per il massimo comfort, il piacere totale dell'ascolto e una libertà senza confini.

Vedi tutti i vantaggi

Sistema di cuffie wireless senza fili

Audio surround

  • Auricolari

  • Black

Tecnologia audio 3D per audio cinematografico coinvolgente

Tecnologia audio 3D per audio cinematografico coinvolgente

La tecnologia audio 3D riproduce un suono ricco di dettagli multidimensionali per un'esperienza cinematografica spettacolare.

Controllo del volume senza fili per un uso comodo ed intuitivo

I controlli del volume sono situati comodamente sul cuscinetto per regolazioni veloci ed intuitive del suono. Non è necessario cercare come alzare o abbassare il volume; è sufficiente un tocco sulla parte superiore del cuscinetto per alzare il volume o sulla parte inferiore per abbassarlo.

Driver degli altoparlanti al neodimio da 40 mm per un audio Hi-Fi superiore

Driver degli altoparlanti al neodimio da 40 mm per un audio Hi-Fi superiore

I driver degli altoparlanti al neodimio da 40 mm forniscono un audio superiore ad alta fedeltà

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

Queste recensioni sono gestite da Bazaarvoice e sono conformi alla Politica di autenticità della suddetta, con il supporto di tecnologie antifrode e controlli manuali. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina
Le valutazioni dei prodotti e le classificazioni in stelle da parte degli utenti sono utili a tutti i clienti. Consentono di ottenere maggiori informazioni rilevanti per l'acquisto dei prodotti. I clienti che hanno acquistato un prodotto online o nel punto vendita possono inviare una recensione

3.5

su 5

22

Recensioni

07/12/2013

España

España

facil uso y larga duracion

me parece una buena idea para evitar los cables por el salon y sobre todo la comodidad de la distancia y movilidad.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHD9200 Auriculares HiFi inalámbricos

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHD9200 Auriculares HiFi inalámbricos

17/06/2015

Nederland

Nederland

Compratore verificato

Deze draadloze headset geeft een prima geluid

Het product is een stuk duurder dan de SHD8600, echter ook kwalitatief beter. De wijze van opladen is totaal anders en verwerkt in de boog, slimme keuze om te komen tot goed oplaad contactpunt. Door het gehele huis te gebruiken zonder geluidsverlies.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHD9200 Wireless HiFi Headphones

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHD9200 Wireless HiFi Headphones

17/06/2015

Nederland

Nederland

Compratore verificato

Deze draadloze headset geeft een prima geluid

Het product is een stuk duurder dan de SHD8600, echter ook kwalitatief beter. De wijze van opladen is totaal anders en verwerkt in de boog, slimme keuze om te komen tot goed oplaad contactpunt. Door het gehele huis te gebruiken zonder geluidsverlies.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHD9200 Wireless HiFi Headphones

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHD9200 Wireless HiFi Headphones

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali relative a prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e comportamenti. Posso annullare l'iscrizione facilmente e in qualsiasi momento!

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee