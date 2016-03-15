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Fuori produzione
SHD9000/10
Qualità audio CD con wireless digitale
Le cuffie con audio Kleer non compresso garantiscono una trasmissione priva di perdite e fedele al 100% alla registrazione originale. Con una portata della trasmissione pari a 100 metri e comoda fascia interna con regolazione automatica, ti offre un'esperienza musicale eccellente direttamente a casa.
Cuffie sovrauricolari
Black
2 batterie AAA NiMH per un peso ottimale
I driver degli altoparlanti al neodimio da 40 mm forniscono un audio Hi-Fi superiore
La trasmissione digitale a 2,4 GHz previene la compressione e la perdita di dati tra il trasmettitore e le cuffie. I segnali digitali vengono convertiti in analogico alla fine del processo di trasmissione. Il risultato finale è un'ottima qualità audio con un'acustica fluida e perdita di dati minima.
4.0
su 5
35
Recensioni
Cram
15/03/2016
France
Très bon produit
Plus je l'utilise et plus en suis satisfait. L'équilibre des fréquences est parfait, ce casque est d'un grand confort, on fini par l'oublier.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHD9000 Casque sans fil numérique
Sì, consiglio questo prodotto
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charliesierra
10/02/2015
France
Trés bon casque
Le son est parfait et le casque fonctionne a bonne distance malgré les obstacles. Aprés un probleme de charge, il m'a été échangé rapidement grace au SAV trés compétent. La qualité sonore est proche de celle de casque filaire haut de gamme.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHD9000 Casque sans fil numérique
Sì, consiglio questo prodotto
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balagan
19/04/2014
France
Son parfait sans interférences
grande qualité d'écoute, facile d'utilisation, design parfait.
Sì, consiglio questo prodotto
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Sì, consiglio questo prodotto
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