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Fuori produzione

Cuffie digitali wireless

SHD9000/10

4

| (35) Recensioni

Qualità audio CD con wireless digitale

Le cuffie con audio Kleer non compresso garantiscono una trasmissione priva di perdite e fedele al 100% alla registrazione originale. Con una portata della trasmissione pari a 100 metri e comoda fascia interna con regolazione automatica, ti offre un'esperienza musicale eccellente direttamente a casa.

Vedi tutti i vantaggi

Audio Kleer non compresso

Qualità audio CD con wireless digitale

  • Cuffie sovrauricolari

  • Black

2 batterie AAA NiMH ricaricabili per un peso ottimale

2 batterie AAA NiMH per un peso ottimale

Altoparlanti al neodimio ad elevata potenza da 40 mm

Altoparlanti al neodimio ad elevata potenza da 40 mm

I driver degli altoparlanti al neodimio da 40 mm forniscono un audio Hi-Fi superiore

La trasmissione digitale assicura una ricezione affidabile

La trasmissione digitale a 2,4 GHz previene la compressione e la perdita di dati tra il trasmettitore e le cuffie. I segnali digitali vengono convertiti in analogico alla fine del processo di trasmissione. Il risultato finale è un'ottima qualità audio con un'acustica fluida e perdita di dati minima.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.0

su 5

35

Recensioni

1

15/03/2016

France

France

Très bon produit

Plus je l'utilise et plus en suis satisfait. L'équilibre des fréquences est parfait, ce casque est d'un grand confort, on fini par l'oublier.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHD9000 Casque sans fil numérique

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10/02/2015

France

France

Trés bon casque

Le son est parfait et le casque fonctionne a bonne distance malgré les obstacles. Aprés un probleme de charge, il m'a été échangé rapidement grace au SAV trés compétent. La qualité sonore est proche de celle de casque filaire haut de gamme.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHD9000 Casque sans fil numérique

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19/04/2014

France

France

Son parfait sans interférences

grande qualité d'écoute, facile d'utilisation, design parfait.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHD9000 Casque sans fil numérique

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