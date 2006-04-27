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Fuori produzione

Cuffia HiFi wireless

SHC8545/00

Musica wireless eccelsa

Ascolta la tua musica muovendoti liberamente. Provviste di capacità di riproduzione audio HI-Fi con funzione di sintonizzazione automatica, queste cuffie rappresentano l'ultimo ritrovato per il comfort personale.

Vedi tutti i vantaggi

con la praticità della sintonizzazione automatica

Musica wireless eccelsa

La trasmissione FM Wireless garantisce libertà di movimento

Con la trasmissione FM wireless ad alta frequenza, il cui segnale attraversa anche le pareti, è possibile ascoltare la musica da un'altra stanza.

Regolabile in 3 modi per offrire migliori prestazioni dei bassi

Una confortevole adattabilità e migliori prestazioni dei bassi grazie agli auricolari regolabili che si adattano naturalmente alle orecchie.

Per facilitare la sintonizzazione della frequenza di ricezione

Premendo il comodo pulsante di sintonizzazione sulle cuffie si imposta il circuito controllato dal microprocessore ottenendo una sintonizzazione ottimale della frequenza di trasmissione per una ricezione perfetta e una qualità audio straordinaria.

Specifiche tecniche

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