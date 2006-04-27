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Fuori produzione
SHC8545/00
Musica wireless eccelsa
Ascolta la tua musica muovendoti liberamente. Provviste di capacità di riproduzione audio HI-Fi con funzione di sintonizzazione automatica, queste cuffie rappresentano l'ultimo ritrovato per il comfort personale.
Con la trasmissione FM wireless ad alta frequenza, il cui segnale attraversa anche le pareti, è possibile ascoltare la musica da un'altra stanza.
Una confortevole adattabilità e migliori prestazioni dei bassi grazie agli auricolari regolabili che si adattano naturalmente alle orecchie.
Premendo il comodo pulsante di sintonizzazione sulle cuffie si imposta il circuito controllato dal microprocessore ottenendo una sintonizzazione ottimale della frequenza di trasmissione per una ricezione perfetta e una qualità audio straordinaria.
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