Sono rimasto sempre soddisfatto dei prodotti Philips e queste cuffie mi confermano più che mai la bontà del marchio. Ho preso queste cuffie principalmente perchè stanco di ricorrere a lunghi cavi da collegare alla televisione, ingombranti e fastidiosi. Dopo tantissime ore di utilizzo devo dire che ho trovato quello che cercavo, rispetto a tantissime altre cuffie wireless di cui sono rimasto veramente deluso queste hanno soddisfatto al 100% le mie esigenze! Ottima portabilità, la ricezione del segnale non si perde mai, durata delle batterie eccellente...sembra quasi infinita e per di più ricaricabili, materiali robusti, archetto regolabile e padiglioni auricolari molto comodi, base di ricarica funzionale e piccola, il punto forte poi è sicuramente la qualità del suono, più che eccellente se consideriamo che sono cuffie FM, mai ne avevo provate così buone! Se vogliamo l'unico neo è il cavo della basetta per la ricarica troppo corto ma è un acquisto decisamente consigliato!