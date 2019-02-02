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Fuori produzione

Cuffia HiFi wireless

SHC5100/10

3.5

| (90) Recensioni

Libertà wireless

Mai più problemi di cavi e libertà totale di muoversi in casa per ascoltare la musica. Ricaricabili e leggere, le cuffie Philips SHC5100/10 non ti daranno fastidio durante l'ascolto prolungato.

Vedi tutti i vantaggi

Cuffie senza fili totalmente ricaricabili

Libertà wireless

  • Cuffie sovrauricolari

Fascetta con regolazione automatica

Nella maggior parte dei casi, le cuffie da indossare all'aperto si regolano spostando la fascetta nella posizione desiderata. Questa operazione può essere fastidiosa poiché deve essere ripetuta ad ogni utilizzo delle cuffie. Con queste cuffie dotate di fascetta interna flessibile, che si regola automaticamente in base alla forma e alle dimensioni della testa, la tua voglia di musica sarà soddisfatta in minor tempo e senza fastidi.

Il driver dell'altoparlante da 32 mm garantisce un audio di altissima qualità

Il driver dell'altoparlante da 32 mm è compatto e potente e garantisce un audio senza distorsioni qualunque sia la potenza di ingresso.

La trasmissione FM Wireless garantisce libertà di movimento

Con la trasmissione FM wireless ad alta frequenza, il cui segnale attraversa anche le pareti, è possibile ascoltare la musica da un'altra stanza.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.5

su 5

90

Recensioni

02/02/2019

Italia

Italia

Questo prodotto ha caratteristiche ottime

dopo aver comprato una cuffia e rimanendo molto soddisfatto ,ne ho acquistata subito un'altra, ma tanti anni fa! Adesso sono qui per ordinarne una terza,perchè al negozio non c'è

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHC5100 Wireless HiFi Headphone

Sì, consiglio questo prodotto

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25/03/2018

Italia

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Ottime cuffie per tv

Ottimo prodotto robusto, batterie lunga durata, ideali per la tv in relax.

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03/08/2017

Italia

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Ottimo prodotto

Ottima la riproduzione sonora, facili da usare, ne ho acquistate altre.

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