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Fuori produzione
SHC5100/10
Libertà wireless
Mai più problemi di cavi e libertà totale di muoversi in casa per ascoltare la musica. Ricaricabili e leggere, le cuffie Philips SHC5100/10 non ti daranno fastidio durante l'ascolto prolungato.
Cuffie sovrauricolari
Nella maggior parte dei casi, le cuffie da indossare all'aperto si regolano spostando la fascetta nella posizione desiderata. Questa operazione può essere fastidiosa poiché deve essere ripetuta ad ogni utilizzo delle cuffie. Con queste cuffie dotate di fascetta interna flessibile, che si regola automaticamente in base alla forma e alle dimensioni della testa, la tua voglia di musica sarà soddisfatta in minor tempo e senza fastidi.
Il driver dell'altoparlante da 32 mm è compatto e potente e garantisce un audio senza distorsioni qualunque sia la potenza di ingresso.
Con la trasmissione FM wireless ad alta frequenza, il cui segnale attraversa anche le pareti, è possibile ascoltare la musica da un'altra stanza.
3.5
su 5
90
Recensioni
tety
02/02/2019
Italia
Questo prodotto ha caratteristiche ottime
dopo aver comprato una cuffia e rimanendo molto soddisfatto ,ne ho acquistata subito un'altra, ma tanti anni fa! Adesso sono qui per ordinarne una terza,perchè al negozio non c'è
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHC5100 Wireless HiFi Headphone
Sì, consiglio questo prodotto
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Pezzo
25/03/2018
Italia
Ottime cuffie per tv
Ottimo prodotto robusto, batterie lunga durata, ideali per la tv in relax.
Sì, consiglio questo prodotto
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Sì, consiglio questo prodotto
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Paolo51
03/08/2017
Italia
Ottimo prodotto
Ottima la riproduzione sonora, facili da usare, ne ho acquistate altre.
Sì, consiglio questo prodotto
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Sì, consiglio questo prodotto
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