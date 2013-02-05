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Fuori produzione

Cuffia wireless

SHC2000/10

3.7

| (15) Recensioni

Divertimento wireless grazie alla trasmissione a infrarossi

Con le cuffie wireless Philips per TV, puoi guardare i tuoi programmi preferiti grazie a una trasmissione dei segnali sempre costante. Scopri il comfort duraturo offerto dal design della fascia interna regolabile automaticamente.

Vedi tutti i vantaggi

Ricaricabile

Divertimento wireless grazie alla trasmissione a infrarossi

  • Cuffie sovrauricolari

  • Nero

La trasmissione wireless IR offre libertà di movimento

La trasmissione wireless IR ti libera dall'ingombro dei cavi.

Frequenza radio ad alta frequenza per una ricezione chiara e nitida

L'uso di una modulazione ad alta di frequenza (RF) per il collegamento di trasmissione assicura una ricezione chiara e nitida.

Il design leggero migliora il comfort in caso di uso prolungato.

I materiali di qualità resistenti e leggeri di queste cuffie Philips migliorano il comfort in caso di uso prolungato.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.7

su 5

15

Recensioni

2

05/02/2013

Italia

Italia

Alta qualità e semplicità d'uso

La cuffia wireless SHC2000/10 costituisce un eccellente prodotto con elevato rapporto qualità/prezzo. E' leggera e maneggevole, ideale anche per persone anziane. Il dispositivo a infrarossi è diretto e sensibile, l'audio nitido e senza distorsioni, regolabile sia attraverso la funzione "volume cuffia" sulla TV, sia direttamente sull'auricolare destro mediante una rotellina con ampia escursione tra minimo e massimo. Non esclude l'audio della TV che può essere pertanto regolato in modo indipendente. La ricaricabilità delle batterie, attraverso un semplice cavetto da collegare al sensore ad infrarossi, rende il prodotto ancor più conveniente. In uso da meno di un mese, se ne può dare già un giudizio più che positivo.

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Questa revisione è stata effettuata per SHC2000 Wireless Headphone

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25/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Great headphones.

Good sound tone, comfortable, and reliable, These headphones have given good service during lots of use. A very contented customer, thank you Phillips

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02/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

a good product for nighy time listening

I bought these headphones for night time use watching films in bed and not waking my partner up.They are comfortable to wear and the battery charge lasts a long time.

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Questa revisione è stata effettuata per SHC2000 Wireless hi-fi headphones

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