Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
SHC1300/00
Comodità wireless grazie alla trasmissione a infrarossi
Queste cuffie a infrarossi senza fili combinano qualità e praticità per godersi tutto il piacere della TV o della musica nell'ambiente domestico.
Driver da 32 mm, chiuse sul retro
Cuffie sovrauricolari
I materiali di qualità resistenti e leggeri di queste cuffie Philips migliorano il comfort in caso di uso prolungato.
L'uso di una modulazione ad alta di frequenza (RF) per il collegamento di trasmissione assicura una ricezione chiara e nitida.
2.9
su 5
46
Recensioni
rinoceronte
31/12/2020
Italia
Ottimo prodotto,
ottime per guardare la tv e le caratteristiche sono differenti da quelle ad onde radio. Ho usato da subito le pile ricaricabili e non ho avuto problemi. Ho letto recensioni di persone che fanno confusione tra caratteristiche di cuffie a raggi infrarossi e ad onde radio
Pro
sono positive in tutto il loro aspetto e funzioni
Contro
niente da segnalare.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHC1300 Wireless hi-fi headphones
Data di utilizzo 2018-12-31
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHC1300 Wireless hi-fi headphones
Data di utilizzo 2018-12-31
INCAVOLATO50
02/08/2017
Italia
PRIMO ASCOLTO
PROVATE APPENA ARRIVATE..POSSO SOLO DIRE BENE..OTTIMO RAPPORTO QUALITA' PREZZO...ESSENDO INFRAROSSI:LOGICO CHE PERDA IL SEGNALE SE CI SI ALLONTANA TROPPO DAL TRASMETTITORE
Questa revisione è stata effettuata per SHC1300 Wireless hi-fi headphones
Questa revisione è stata effettuata per SHC1300 Wireless hi-fi headphones
daniele24
07/11/2014
Italia
questo prodotto ha caratteristiche eccellent
ma alcune volte il modem ad infrarossi non si accende lo attaco alla corrente metto su on e non si accende
Questa revisione è stata effettuata per SHC1300 Wireless hi-fi headphones
Questa revisione è stata effettuata per SHC1300 Wireless hi-fi headphones
Batterie non incluse