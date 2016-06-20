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Fuori produzione

Cuffie wireless Bluetooth®

SHB9250/00

4.3

| (32) Recensioni | 87% di utenti consiglia questo prodotto

Audio ad alta risoluzione

Il modello Philips SHB9250 con connettività Bluetooth elimina i cavi senza compromettere la qualità audio per bassi profondi e una nitidezza senza pari. Passa facilmente dalla musica alle chiamate e scopri il comfort quando sei in giro grazie agli auricolari morbidi.

Vedi tutti i vantaggi

con Digital Bass Boost

Audio ad alta risoluzione

  • Driver da 40 mm, chiuse sul retro

  • Design avvolgente sull'orecchio

  • Morbidi cuscinetti

Bassi migliorati con un solo tocco per dinamicità e profondità

Multi-point consente di riprodurre musica e chiamate su due dispositivi contemporaneamente

Multi-point ti consente di collegare le cuffie Philips Bluetooth a due dispositivi Bluetooth contemporaneamente. Associa semplicemente i due dispositivi per guardare film, ascoltare musica e rispondere alle chiamate con estrema praticità.

L'audio ad alta risoluzione riproduce la musica nella forma più pura

L'audio ad alta risoluzione riproduce la musica nella forma più pura

La tecnologia audio ad alta risoluzione, Hi-Res Audio, offre le migliori prestazioni audio, riproducendo le registrazioni in studio originali più fedelmente rispetto ai formati CD da 16 bit/44,1 kHz. Questa qualità senza precedenti rende la tecnologia audio ad alta risoluzione il sogno di tutti gli amanti della musica. Queste cuffie soddisfano gli standard più severi richiesti dal marchio di qualità Hi-Res Audio.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.3

su 5

32

Recensioni

87%

di utenti consiglia questo prodotto

3
2

20/06/2016

Italia

Italia

cuffie philips

gran belle cuffie ,arrivate oggi ,tempo di attesa meno di una settimana se si pensa che arrivano da eindhoven .Suono eccezzionale ,bassi straordinari ,consiglio vivamente questo prodotto per chi cerca delle cuffie ottime e un buon rapporto qualità prezzo

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHB9250 Cuffie wireless Bluetooth®

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26/09/2018

België

België

Uitstekende prijs / kwaliteit verhouding

Uitstekend geluid. Zeer gebruiksvriendelijk. Modern design.

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Questa revisione è stata effettuata per SHB9250 Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon

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07/01/2017

Deutschland

Deutschland

Weltklasse!

Wir haben ca. 35 Kopfhörer auf Herz und Nieren geprüft und es waren durchaus gute Modele dabei. Wer es allerdings handlich und leistungsfähig mag mit einer hervorragenden Steuerung, der kommt an diesem Kopfhörer nicht vorbei. Die Preisleistung stimmt auf jeden Fall. 3 Wochen im Einsatz und das Ding macht einfach nur Spass. Ladezeit ca. 1 Stunde und tatsächlich 15,7 Stunden gelaufen. Akku wurde nach mehrfachem Aufladen auch noch etwas besser! Kaufen, kaufen, kaufen mehr ist nicht zu sagen.

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Questa revisione è stata effettuata per SHB9250 Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer

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  2. Quando si utilizza il cavo delle cuffie in dotazione