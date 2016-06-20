Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Audio ad alta risoluzione
Il modello Philips SHB9250 con connettività Bluetooth elimina i cavi senza compromettere la qualità audio per bassi profondi e una nitidezza senza pari. Passa facilmente dalla musica alle chiamate e scopri il comfort quando sei in giro grazie agli auricolari morbidi.
Driver da 40 mm, chiuse sul retro
Design avvolgente sull'orecchio
Morbidi cuscinetti
Multi-point ti consente di collegare le cuffie Philips Bluetooth a due dispositivi Bluetooth contemporaneamente. Associa semplicemente i due dispositivi per guardare film, ascoltare musica e rispondere alle chiamate con estrema praticità.
La tecnologia audio ad alta risoluzione, Hi-Res Audio, offre le migliori prestazioni audio, riproducendo le registrazioni in studio originali più fedelmente rispetto ai formati CD da 16 bit/44,1 kHz. Questa qualità senza precedenti rende la tecnologia audio ad alta risoluzione il sogno di tutti gli amanti della musica. Queste cuffie soddisfano gli standard più severi richiesti dal marchio di qualità Hi-Res Audio.
4.3
su 5
32
Recensioni
87%
di utenti consiglia questo prodotto
supermario78
20/06/2016
Italia
cuffie philips
gran belle cuffie ,arrivate oggi ,tempo di attesa meno di una settimana se si pensa che arrivano da eindhoven .Suono eccezzionale ,bassi straordinari ,consiglio vivamente questo prodotto per chi cerca delle cuffie ottime e un buon rapporto qualità prezzo
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHB9250 Cuffie wireless Bluetooth®
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHB9250 Cuffie wireless Bluetooth®
Tongenaar
26/09/2018
België
Uitstekende prijs / kwaliteit verhouding
Uitstekend geluid. Zeer gebruiksvriendelijk. Modern design.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHB9250 Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHB9250 Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon
FCBSenioren
07/01/2017
Deutschland
Weltklasse!
Wir haben ca. 35 Kopfhörer auf Herz und Nieren geprüft und es waren durchaus gute Modele dabei. Wer es allerdings handlich und leistungsfähig mag mit einer hervorragenden Steuerung, der kommt an diesem Kopfhörer nicht vorbei. Die Preisleistung stimmt auf jeden Fall. 3 Wochen im Einsatz und das Ding macht einfach nur Spass. Ladezeit ca. 1 Stunde und tatsächlich 15,7 Stunden gelaufen. Akku wurde nach mehrfachem Aufladen auch noch etwas besser! Kaufen, kaufen, kaufen mehr ist nicht zu sagen.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHB9250 Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHB9250 Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer
I risultati effettivi possono variare
Quando si utilizza il cavo delle cuffie in dotazione