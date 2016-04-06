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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
SHB9250WT/00
Audio ad alta risoluzione
Il modello Philips SHB9250 con connettività Bluetooth elimina i cavi senza compromettere la qualità audio per bassi profondi e una nitidezza senza pari. Passa facilmente dalla musica alle chiamate e scopri il comfort quando sei in giro grazie agli auricolari morbidi.
Driver da 40 mm, chiuse sul retro
Design avvolgente sull'orecchio
Morbidi cuscinetti
La tecnologia audio ad alta risoluzione, Hi-Res Audio, offre le migliori prestazioni audio, riproducendo le registrazioni in studio originali più fedelmente rispetto ai formati CD da 16 bit/44,1 kHz. Questa qualità senza precedenti rende la tecnologia audio ad alta risoluzione il sogno di tutti gli amanti della musica. Queste cuffie soddisfano gli standard più severi richiesti dal marchio di qualità Hi-Res Audio.
4.0
su 5
1
Recensione
43A05R
06/04/2016
Nederland
Compratore verificato
zie algemene waardering
Aangenaam draagcomfort geluid goed eenvoudig in gebruik
Questa revisione è stata effettuata per SHB9250WT Wireless Bluetooth® headphones
Questa revisione è stata effettuata per SHB9250WT Wireless Bluetooth® headphones
I risultati effettivi possono variare
Quando si utilizza il cavo delle cuffie in dotazione