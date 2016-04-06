ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

  • Fotografia principale in uso
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Fotografia della confezione
  • Immagine principale
  • Fotografia principale in uso
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Fotografia della confezione
  • Immagine principale

Fuori produzione

Cuffie wireless Bluetooth®

SHB9250WT/00

4

| (1) Recensione

Audio ad alta risoluzione

Il modello Philips SHB9250 con connettività Bluetooth elimina i cavi senza compromettere la qualità audio per bassi profondi e una nitidezza senza pari. Passa facilmente dalla musica alle chiamate e scopri il comfort quando sei in giro grazie agli auricolari morbidi.

Vedi tutti i vantaggi

con Digital Bass Boost

Audio ad alta risoluzione

  • Driver da 40 mm, chiuse sul retro

  • Design avvolgente sull'orecchio

  • Morbidi cuscinetti

Driver al neodimio da 40 mm per bassi potenti e audio nitido

Bassi migliorati con un solo tocco per dinamicità e profondità

L'audio ad alta risoluzione riproduce la musica nella forma più pura

L'audio ad alta risoluzione riproduce la musica nella forma più pura

La tecnologia audio ad alta risoluzione, Hi-Res Audio, offre le migliori prestazioni audio, riproducendo le registrazioni in studio originali più fedelmente rispetto ai formati CD da 16 bit/44,1 kHz. Questa qualità senza precedenti rende la tecnologia audio ad alta risoluzione il sogno di tutti gli amanti della musica. Queste cuffie soddisfano gli standard più severi richiesti dal marchio di qualità Hi-Res Audio.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

Queste recensioni sono gestite da Bazaarvoice e sono conformi alla Politica di autenticità della suddetta, con il supporto di tecnologie antifrode e controlli manuali. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina
Le valutazioni dei prodotti e le classificazioni in stelle da parte degli utenti sono utili a tutti i clienti. Consentono di ottenere maggiori informazioni rilevanti per l'acquisto dei prodotti. I clienti che hanno acquistato un prodotto online o nel punto vendita possono inviare una recensione

4.0

su 5

1

Recensione

5
3
2
1

06/04/2016

Nederland

Nederland

Compratore verificato

zie algemene waardering

Aangenaam draagcomfort geluid goed eenvoudig in gebruik

Questa revisione è stata effettuata per SHB9250WT Wireless Bluetooth® headphones

Questa revisione è stata effettuata per SHB9250WT Wireless Bluetooth® headphones

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali relative a prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e comportamenti. Posso annullare l'iscrizione facilmente e in qualsiasi momento!

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee
Esclusioni di responsabilità

  1. I risultati effettivi possono variare

  2. Quando si utilizza il cavo delle cuffie in dotazione