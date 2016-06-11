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Fuori produzione
SHB5500BK/00
Wireless, bassi nitidi e potenti
Le cuffie wireless Philips con connettività Bluetooth ti liberano dai cavi ma senza rinunciare alla qualità. Ore ed ore di musica e chiamate con padiglioni morbidi e una batteria a lunga durata.
Driver da 32 mm, semichiuse
Design avvolgente sull'orecchio
I padiglioni regolabili sono progettati per adattarsi alla tua testa e garantire la massima comodità.
Associa le tue cuffie a qualsiasi dispositivo Bluetooth per un intrattenimento musicale wireless di alta qualità.
3.0
su 5
70
Recensioni
JJProf
11/06/2016
Italia
Fantastico!
Lo uso già da tanto e sempre, funziona sempre bene, sarà già piu di un anno che lo uso, funziona troppo bene e sono contenta di aver scelto bene, mi hanno aiutta vari blog e forum che ho letto dei consigli dei vari esperti (dato che io non lo sono) e infatti mi trovo benissimo e lo straconsiglio! Buona giornata a tutti!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHB5500BK Wireless Bluetooth® headphones
Sì, consiglio questo prodotto
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Legovia171
09/10/2015
Italia
Bel prodotto ;)
Complimenti per le vostre cuffie,facili da usare e si sente benissimo ;)
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GilGrissom79
06/04/2015
Italia
Eccellenti!
Leggere, dal suono pulito e fedele, potenti bassi e acuti precisi. Si collegano con un tocco e mantengono la connessione molto stabilmente. Leggerissime non si sentono né sulle orecchie né sulla testa (nonostante l'archetto non sia imbottito). Non sono richiudibili ma i padiglioni si piegano per farle diventare completamente piatte e trasportare agevolmente.
Sì, consiglio questo prodotto
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