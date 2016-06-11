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Fuori produzione

Cuffie wireless Bluetooth®

SHB5500BK/00

3

| (70) Recensioni

Wireless, bassi nitidi e potenti

Le cuffie wireless Philips con connettività Bluetooth ti liberano dai cavi ma senza rinunciare alla qualità. Ore ed ore di musica e chiamate con padiglioni morbidi e una batteria a lunga durata.

Vedi tutti i vantaggi

Niente più cavi, massima qualità

Wireless, bassi nitidi e potenti

  • Driver da 32 mm, semichiuse

  • Design avvolgente sull'orecchio

Driver ad elevata intensità da 32 mm per bassi nitidi e potenti

Driver ad elevata intensità da 32 mm per bassi nitidi e potenti

Padiglioni e fascia regolabili per soddisfare le esigenze di tutti

Padiglioni e fascia regolabili per soddisfare le esigenze di tutti

I padiglioni regolabili sono progettati per adattarsi alla tua testa e garantire la massima comodità.

Tecnologia Bluetooth per la massima libertà di movimento

Tecnologia Bluetooth per la massima libertà di movimento

Associa le tue cuffie a qualsiasi dispositivo Bluetooth per un intrattenimento musicale wireless di alta qualità.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.0

su 5

70

Recensioni

11/06/2016

Italia

Italia

Fantastico!

Lo uso già da tanto e sempre, funziona sempre bene, sarà già piu di un anno che lo uso, funziona troppo bene e sono contenta di aver scelto bene, mi hanno aiutta vari blog e forum che ho letto dei consigli dei vari esperti (dato che io non lo sono) e infatti mi trovo benissimo e lo straconsiglio! Buona giornata a tutti!

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Questa revisione è stata effettuata per SHB5500BK Wireless Bluetooth® headphones

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09/10/2015

Italia

Italia

Bel prodotto ;)

Complimenti per le vostre cuffie,facili da usare e si sente benissimo ;)

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06/04/2015

Italia

Italia

Eccellenti!

Leggere, dal suono pulito e fedele, potenti bassi e acuti precisi. Si collegano con un tocco e mantengono la connessione molto stabilmente. Leggerissime non si sentono né sulle orecchie né sulla testa (nonostante l'archetto non sia imbottito). Non sono richiudibili ma i padiglioni si piegano per farle diventare completamente piatte e trasportare agevolmente.

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