Lo uso già da tanto e sempre, funziona sempre bene, sarà già piu di un anno che lo uso, funziona troppo bene e sono contenta di aver scelto bene, mi hanno aiutta vari blog e forum che ho letto dei consigli dei vari esperti (dato che io non lo sono) e infatti mi trovo benissimo e lo straconsiglio! Buona giornata a tutti!