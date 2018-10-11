ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Fotografia del prodotto con l'accessorio
  • Fotografia della confezione
  • Immagine principale
  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Fotografia del prodotto con l'accessorio
  • Fotografia della confezione
  • Immagine principale

Fuori produzione

BASS+Cuffie over ear wireless con microfono

SHB3075WT/00

5

| (2) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Disponibile in

Black
Black
Blu
Blu
Rosso
Rosso
White
White

Sentili. BASS+

Le cuffie Philips BASS+ offrono bassi aggressivi e intensi in un design sottile e compatto. Belle e in grado di garantire una qualità del suono di livello superiore a un prezzo competitivo. Cuffie wireless Bluetooth perfette per chi cerca più bassi ma non vuole trasportare un peso eccessivo.

Vedi tutti i vantaggi

Sentili. BASS+

  • Driver da 32 mm, chiuse sul retro

  • Over ear

  • Morbidi cuscinetti

  • Ripiegabili in orizzontale

Ottimo isolamento acustico per una migliore esperienza di ascolto

Ottimo isolamento acustico per una migliore esperienza di ascolto

Grazie al design acustico chiuso, le cuffie BASS+ bloccano i rumori ambientali per creare un migliore isolamento acustico e un'eccezionale esperienza di ascolto.

Driver dell'altoparlante da 32 mm

Driver dell'altoparlante da 32 mm

Le cuffie BASS+ sono dotate di driver degli altoparlanti da 32 mm, che producono bassi intensi e potenti.

Cuscinetti morbidi per una comodità prolungata

Cuscinetti morbidi per una comodità prolungata

I cuscinetti morbidi e traspiranti offrono un'eccezionale comfort anche nelle sessioni di ascolto prolungate.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

Queste recensioni sono gestite da Bazaarvoice e sono conformi alla Politica di autenticità della suddetta, con il supporto di tecnologie antifrode e controlli manuali. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina
Le valutazioni dei prodotti e le classificazioni in stelle da parte degli utenti sono utili a tutti i clienti. Consentono di ottenere maggiori informazioni rilevanti per l'acquisto dei prodotti. I clienti che hanno acquistato un prodotto online o nel punto vendita possono inviare una recensione

5.0

su 5

2

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

4
3
2
1

11/10/2018

Italia

Italia

Ottimo prodotto

Ottimo prodotto, i suoni si sentono in modo chiaro e potente. Molto meglio di quanto pensavo per il prezzo pagato.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHB3075BK Cuffie over ear wireless con microfono

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHB3075BK Cuffie over ear wireless con microfono

13/05/2018

Italia

Italia

ottimo di qualita

lo consiglio a tutti prendetevelo ottimo in tutto compratevelo nn vi deludera

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHB3075BK Cuffie over ear wireless con microfono

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHB3075BK Cuffie over ear wireless con microfono

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali relative a prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e comportamenti. Posso annullare l'iscrizione facilmente e in qualsiasi momento!

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee
Esclusioni di responsabilità

  1. I risultati effettivi possono variare