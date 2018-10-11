Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Sentili. BASS+
Le cuffie Philips BASS+ offrono bassi aggressivi e intensi in un design sottile e compatto. Belle e in grado di garantire una qualità del suono di livello superiore a un prezzo competitivo. Cuffie wireless Bluetooth perfette per chi cerca più bassi ma non vuole trasportare un peso eccessivo.
Driver da 32 mm, chiuse sul retro
Over ear
Morbidi cuscinetti
Ripiegabili in orizzontale
Grazie al design acustico chiuso, le cuffie BASS+ bloccano i rumori ambientali per creare un migliore isolamento acustico e un'eccezionale esperienza di ascolto.
Le cuffie BASS+ sono dotate di driver degli altoparlanti da 32 mm, che producono bassi intensi e potenti.
I cuscinetti morbidi e traspiranti offrono un'eccezionale comfort anche nelle sessioni di ascolto prolungate.
5.0
su 5
2
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Romo09
11/10/2018
Italia
Ottimo prodotto
Ottimo prodotto, i suoni si sentono in modo chiaro e potente. Molto meglio di quanto pensavo per il prezzo pagato.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHB3075BK Cuffie over ear wireless con microfono
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHB3075BK Cuffie over ear wireless con microfono
juventino85
13/05/2018
Italia
ottimo di qualita
lo consiglio a tutti prendetevelo ottimo in tutto compratevelo nn vi deludera
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHB3075BK Cuffie over ear wireless con microfono
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHB3075BK Cuffie over ear wireless con microfono
I risultati effettivi possono variare