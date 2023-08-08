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Fuori produzione

Testine di rasatura

SH90/50

2.8

| (255) Recensioni

SH90 è stato sostituito da SH91

In due anni le testine del tuo rasoio tagliano 9 milioni di peli del viso. Sostituisci le testine del rasoio per prestazioni al 100%. Compatibili con i rasoi serie 9000.

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Prodotti compatibili
Shaver series 9000

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Rasoio elettrico Wet & Dry ricondizionato

S9711/32R1

Cambia le testine ogni 2 anni per risultati ottimali

SH90 è stato sostituito da SH91

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Testine sostitutive per Shaver series 9000

Testine sostitutive per Shaver series 9000

Le testine sostitutive SH90 sono compatibili con Shaver series 9000 (S9xxx), 8000 (S8xxx), rasoio Star Wars SW9700 e SW6700.

La tecnologia V-Track guida i peli verso le lame per una rasatura ancora più precisa

La tecnologia V-Track guida i peli verso le lame per una rasatura ancora più precisa

Le lame di precisione brevettate V-Track posizionano delicatamente ogni pelo nell'angolo di taglio migliore, anche quelli piatti e di diversa lunghezza, per un risultato il 30% più preciso con meno passate.

Solleva delicatamente i peli per un taglio più preciso

Solleva delicatamente i peli per un taglio più preciso

Rasatura più profonda con il sistema Super Lift & Cut a due lame. La prima lama solleva il pelo e la seconda lo taglia sotto la superficie cutanea, per risultati perfetti.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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2.8

su 5

255

Recensioni

08/08/2023

Italia

Italia

Ottimo prodotto

In quattro anni sono alla prima sostituzione della testina come sempre Philips è la numero 1 come rasoio

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SH90/70 Testine di rasatura

Data di utilizzo 2021-08-08

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SH90/70 Testine di rasatura

Data di utilizzo 2021-08-08

08/12/2021

Italia

Italia

Compratore verificato

Prodotto Eccellente, ma scarsa assistenza

Come tutti i prodotti ha bisogno di manutenzione periodica di parti in usura, lame, portalame, e supporto di collegamento tra portalame e rasoio, in questo l'assistenza e scarsa per non dire "latitante"

Pro

Eccellente Rasoio, un po' caro, ma se si vuole la qualità !?

Contro

Mancanza di parti(ricambi)di consumo da usura come già detto !!!

Questa revisione è stata effettuata per SH90/70 Testine di rasatura

Data di utilizzo 2019-12-08

Questa revisione è stata effettuata per SH90/70 Testine di rasatura

Data di utilizzo 2019-12-08

13/08/2021

Italia

Italia

Compratore verificato

testine di rasatura pertfette

il gruppo testine di ricambio svolgono bene il lavoro di rasatura, ma manca ilsistema per la rimozione delle lame e quello originale non è compatibile.

Pro

Facilità nel reperire il ricambio.

Contro

rimettere al loro posto le lame dopo la pulizia per chi ha mani grandi e/o grosse

Questa revisione è stata effettuata per SH90/70 Testine di rasatura

Data di utilizzo 2021-02-13

Questa revisione è stata effettuata per SH90/70 Testine di rasatura

Data di utilizzo 2021-02-13

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