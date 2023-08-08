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Fuori produzione
SH90/50
SH90 è stato sostituito da SH91
In due anni le testine del tuo rasoio tagliano 9 milioni di peli del viso. Sostituisci le testine del rasoio per prestazioni al 100%. Compatibili con i rasoi serie 9000.
Non disponibile
In alternativa acquista SH91
Le testine sostitutive SH90 sono compatibili con Shaver series 9000 (S9xxx), 8000 (S8xxx), rasoio Star Wars SW9700 e SW6700.
Le lame di precisione brevettate V-Track posizionano delicatamente ogni pelo nell'angolo di taglio migliore, anche quelli piatti e di diversa lunghezza, per un risultato il 30% più preciso con meno passate.
Rasatura più profonda con il sistema Super Lift & Cut a due lame. La prima lama solleva il pelo e la seconda lo taglia sotto la superficie cutanea, per risultati perfetti.
2.8
su 5
255
Recensioni
Liugi 1960
08/08/2023
Italia
Ottimo prodotto
In quattro anni sono alla prima sostituzione della testina come sempre Philips è la numero 1 come rasoio
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SH90/70 Testine di rasatura
Data di utilizzo 2021-08-08
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SH90/70 Testine di rasatura
Data di utilizzo 2021-08-08
Brescia/21
08/12/2021
Italia
Compratore verificato
Prodotto Eccellente, ma scarsa assistenza
Come tutti i prodotti ha bisogno di manutenzione periodica di parti in usura, lame, portalame, e supporto di collegamento tra portalame e rasoio, in questo l'assistenza e scarsa per non dire "latitante"
Pro
Eccellente Rasoio, un po' caro, ma se si vuole la qualità !?
Contro
Mancanza di parti(ricambi)di consumo da usura come già detto !!!
Questa revisione è stata effettuata per SH90/70 Testine di rasatura
Data di utilizzo 2019-12-08
Questa revisione è stata effettuata per SH90/70 Testine di rasatura
Data di utilizzo 2019-12-08
Angel0688
13/08/2021
Italia
Compratore verificato
testine di rasatura pertfette
il gruppo testine di ricambio svolgono bene il lavoro di rasatura, ma manca ilsistema per la rimozione delle lame e quello originale non è compatibile.
Pro
Facilità nel reperire il ricambio.
Contro
rimettere al loro posto le lame dopo la pulizia per chi ha mani grandi e/o grosse
Questa revisione è stata effettuata per SH90/70 Testine di rasatura
Data di utilizzo 2021-02-13
Questa revisione è stata effettuata per SH90/70 Testine di rasatura
Data di utilizzo 2021-02-13