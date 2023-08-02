Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
SH30/50
S1134/00
S1141/00
S1142/00
S1142/02
S3143/00
S3143/02
S3144/00
S3145/00
S3241/12
S3242/12
Lame PowerCut
Compatibile con le serie S1000, S2000, S3000
Compatibile con la serie S5000 a forma arrotondata
Le 27 lame autoaffilanti tagliano ogni pelo appena sopra la superficie della pelle, per un risultato liscio e uniforme in ogni momento. Le nostre lame autoaffilanti rimangono come nuove per 2 anni.
Controlla il retro dell'impugnatura del rasoio per verificare la presenza della testina di ricambio. Hai bisogno di aiuto? Visita philips.com/accessori
1. Apri il rasoio premendo il pulsante di sgancio; 2. Rimuovi il fermo ruotandolo in senso antiorario; 3. Estrai le testine di rasatura vecchie, inserisci quelle nuove e verifica che siano correttamente allineate; 4. Inserisci nuovamente il fermo e bloccalo ruotandolo in senso orario; 5. Quando la testina di rasatura è chiusa correttamente, sentirai un clic.
4.0
su 5
51
Recensioni
Steve888
02/08/2023
Italia
Compratore verificato
Taglio perfetto
La leme originali philips non hanno paragoni taglio veloce non tira e lascia la pelle liscia top
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SH30 SH30/50 Testine di rasatura di ricambio
Sì, consiglio questo prodotto
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Sbarazzino98
19/05/2022
Italia
Ottimo taglio e spedizione veloce.
Queste testine originali fanno la differenza, prima per rasare la testa impiegavo circa 15/20 minuti, ora con queste nuove in meno di 10 minuti e non irrita la pelle perchè non serve premere. Spedizione rapida.
Pro
taglio e precisione
Contro
Troppo packaging per un prodotto così piccolo.
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Whizzbang
24/10/2023
United Kingdom
Compratore verificato
Simply the best!
Gives a good close shave with minimum effort. Has the ability to get into all the awkward places. Highly recommended.
Pro
Ease of use, close shave
Contro
None to date
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Philips Shaver Series 3000 SH30/50 Replacement electric shaver heads
Sì, consiglio questo prodotto
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