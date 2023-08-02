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SH30Testine di rasatura di ricambio

SH30/50

4
| (51) Recensioni
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Rasatura pulita e uniforme

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Le 27 lame autoaffilanti tagliano ogni pelo appena sopra la superficie della pelle, per un risultato liscio e uniforme in ogni momento. Le nostre lame autoaffilanti rimangono come nuove per 2 anni.

Per rasoi serie 1000, 2000, 3000 e 5000 a forma arrotondata

Per rasoi serie 1000, 2000, 3000 e 5000 a forma arrotondata

Controlla il retro dell'impugnatura del rasoio per verificare la presenza della testina di ricambio. Hai bisogno di aiuto? Visita philips.com/accessori

Testine di rasatura facili da sostituire

Testine di rasatura facili da sostituire

1. Apri il rasoio premendo il pulsante di sgancio; 2. Rimuovi il fermo ruotandolo in senso antiorario; 3. Estrai le testine di rasatura vecchie, inserisci quelle nuove e verifica che siano correttamente allineate; 4. Inserisci nuovamente il fermo e bloccalo ruotandolo in senso orario; 5. Quando la testina di rasatura è chiusa correttamente, sentirai un clic.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.0

su 5

51

Recensioni

02/08/2023

Italia

Italia

Compratore verificato

Taglio perfetto

La leme originali philips non hanno paragoni taglio veloce non tira e lascia la pelle liscia top

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SH30 SH30/50 Testine di rasatura di ricambio

Sì, consiglio questo prodotto

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19/05/2022

Italia

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Ottimo taglio e spedizione veloce.

Queste testine originali fanno la differenza, prima per rasare la testa impiegavo circa 15/20 minuti, ora con queste nuove in meno di 10 minuti e non irrita la pelle perchè non serve premere. Spedizione rapida.

Pro

taglio e precisione

Contro

Troppo packaging per un prodotto così piccolo.

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Questa revisione è stata effettuata per SH30 SH30/50 Testine di rasatura di ricambio

Sì, consiglio questo prodotto

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24/10/2023

United Kingdom

United Kingdom

Compratore verificato

Simply the best!

Gives a good close shave with minimum effort. Has the ability to get into all the awkward places. Highly recommended.

Pro

Ease of use, close shave

Contro

None to date

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Questa revisione è stata effettuata per Philips Shaver Series 3000 SH30/50 Replacement electric shaver heads

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