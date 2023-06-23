Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Omaggio di benvenuto €10*
Reso entro 30 giorni
Biberon e tettarelle
Tutte le serie
Philips Avent Natural Response Biberon con valvola Airfree 125ml, Tettarella 0m+
Supporto
SCY670/01
Vai al negozio
Accedi o crea un account
Avrai accesso immediato a manuali, assistenza personalizzata e altro ancora. Inoltre, è facile e veloce.
Manuale informativo importante
Istruzioni d'uso
Tutti (20)
Funzionalità (1)
È sicuro utilizzare prodotti Philips Avent con parti scolorite?
Come utilizzare il sistema di ventilazione AirFree con il biberon Avent Natural Response?
In che modo la tettarella Natural Response semplifica il passaggio dall'allattamento al seno?
Quali sono i vantaggi della nuova tettarella Natural Response?
È possibile utilizzare le tettarelle Natural Response con i biberon Natural originali?
AventCappuccio per biberon
AventGhiera per biberon
AventValvola AirFree
AventDischetto sigillante per biberon
La tettarella Philips Avent Natural o Natural Response si deforma
Verifica i termini della garanzia e inoltra una richiesta di riparazione e sostituzione del prodotto
Riparazione e sostituzione
Fai riparare o sostituire il tuo prodotto danneggiato
Garanzia
Le nostre politiche di garanzia dei prodotti
Contatta Philips
Saremo lieti di aiutarti