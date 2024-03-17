Ottimo biberon che ricomprerei assolutamente. La tettarella è così morbida che assomiglia a quella del seno di una mamma, inoltre un vantaggio non da poco è che se il biberon è pieno e si rovescia non esce la minima goccia dalla tettarella (caratteristica fantastica in quanto di notte quando viene usato se si rovescia nel letto non lo bagna). Ho ricevuto l'intero set e lavandolo anche in lavastoviglie la chiusura non si è deformata come mi è già successo con altre marche. Inoltre il biberon è dotato di una valvola Airfree, progettata per dare maggiore protezione contro coliche, gas e reflusso, mantenendo la tettarella piena di latte e non di aria, per facilitare l'allattamento in posizione eretta e limitare l'ingestione di aria e funziona perfettamente