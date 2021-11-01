Vasetti utilissimi per la conservazione del latte materno, sono delle dimensioni giuste e con l'adattatore diventa tutto più semplice. Nella confezione ci sono 10 vasetti, 10 tappi e 2 adattatori. La chiusura a vite non lascia passare niente, quindi non ci saranno mai perdite. Molto pratici, come piacciono a me, perché vanno in frigo, nel congelatore, in lavastoviglie, nel microonde, insomma ovunque. E dopo averli usati per il latte si possono utilizzare per il brodo, le pappe, i sughi, la carne, qualsiasi cosa si debba conservare il più possibile e non parlo solo degli alimenti per i bambini (nella foto infatti c'è il ragù fatto dal papà e messo in congelatore). L'uso sostenibile della plastica è anche comprare oggetti che ci dureranno una vita perché versatili nel loro utilizzo e questo prodotto lo è. L'altro giorno ci ho messo l'avanzo di un formaggio spalmabile e l'ho riposto in frigorifero, è rimasto perfetto e si è conservato a lungo. Per me sono preziosissimi. Inoltre si impilano perfettamente anche da chiusi, quindi ottimizzo gli spazi. Si può scrivere a matita tutte le informazioni necessarie e bagna lavarlo per togliere la scritta.