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Garanzia di 2 anni
SCF619/05
SCF395/01
SCF395/31
SCF396/31
SCF397/31
SCF430/20
SCF430/10
SCF430/13
SCF391/11
SCF396/11
SCF397/11
Piccoli
5 pz.
I vasetti per la conservazione Philips Avent hanno un coperchio a prova di perdite per una conservazione e un trasporto sicuri.
Per registrare facilmente la data e il contenuto.
Per una facile conservazione.
4.1
su 5
138
Recensioni
Divergent
01/11/2021
Italia
Parte della promozione
Ottimo prodotto
Prodotto molto utile ed efficiente. Io lo uso sia per conservazione del latte materno in freezer sia per le pappe di mia figlia. Il latte lo conserva molto bene, meglio dei sacchetti apposta anche perché riutilizzabile. Mi piace perché posso riscaldare a bagno maria. È un prodotto molto resistente e utile. Perfetto perché si può lavare anche in lavastoviglie
Pro
Riutilizzabile, materiali ottimi e resistente
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF619/05 Vasetti Conservalatte
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF619/05 Vasetti Conservalatte
Jokerina56
01/11/2021
Italia
Parte della promozione
Ottimo prodotto
Ottimo per conservare le pappine del bimbo, sia in frigo che in congelatore. Ermetici, impilabili e di facile pulizia.
Pro
Facile da usare, poco ingombrante con ottima tenuta
Contro
Nessuna difficoltà
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF618/10 Contenitori per latte materno
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF618/10 Contenitori per latte materno
ANNA.CAPICI
01/11/2021
Italia
Parte della promozione
Vasetti conservalatte
Appena arrivati li ho lavati in lavastoviglie e poi li ho utilizzati e messi in congetatore. Sono utilissimi e pratici. Si può conservare di tutto e hanno una chiusura che non fa disperdere il liquido conservato! Consiglio!
Pro
PRatici, utili e igienici
Contro
Nessuno
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF619/05 Vasetti Conservalatte
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF619/05 Vasetti Conservalatte
Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.