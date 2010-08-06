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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
SCF609/06
Igiene anche in viaggio
La tazza Philips Avent a flusso più rapido è ideale per i bimbi attivi. È totalmente a tenuta anche se viene agitata o fatta cadere e consente al bimbo di bere facilmente. La tazza ha un coperchio a scatto e un'utile clip laterale per attaccarla alla cintura o al passeggino.
Da 340 ml
Con beccuccio rigido (18m+)
La valvola brevettata controlla il flusso ed è anti-goccia anche se la tazza viene capovolta o rovesciata.
Recensioni
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.