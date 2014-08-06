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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
SCF606/05
Igiene anche in viaggio
La tazza Philips Avent è il passo più semplice dal biberon alla tazza. Il coperchio a scatto mantiene il beccuccio pulito sempre, anche quando sei in viaggio. La tazza è totalmente a tenuta anche se viene agitata o fatta cadere e consente al bimbo di bere facilmente
200 ml
Con beccuccio morbido (6m+)
Con manici
La valvola brevettata della tazza con beccuccio Philips Avent controlla il flusso ed è anti-goccia anche se la tazza viene capovolta o rovesciata
Recensioni
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.