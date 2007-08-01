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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
SCF602/22
Igiene anche in viaggio
Imparare a bere è facile grazie alla gamma di tazze Philips Avent. Il coperchio a scatto mantiene il beccuccio pulito sempre, anche quando sei in viaggio. La tazza è totalmente a tenuta anche se viene agitata o fatta cadere e consente al bimbo di bere facilmente.
2 da 260 ml
Beccuccio rigido (12m+)
Con manici
La valvola brevettata controlla il flusso ed è anti-goccia anche se la tazza viene capovolta o rovesciata.
Un beccuccio resistente ai morsi del bambino per una facile suzione; ideale per i bimbi che stanno sviluppando i primi dentini
I manici sono stati studiati per una facile impugnatura da parte delle piccole mani dei bimbi. Sono facili da inserire o rimuovere dalle tazze in caso di necessità
Recensioni
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.