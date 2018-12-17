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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Estrai più latte in meno tempo
Con morbido cuscinetto massaggiante
Borsa da viaggio e 2 biberon
Questo tiralatte presenta un design esclusivo, che consente al latte di fluire direttamente dal tuo seno al biberon o al recipiente, anche quando sei seduta diritta. Questo significa che potrai sederti in modo più comodo durante l'estrazione del latte senza bisogno di chinarti in avanti per far fluire il latte nel biberon. Siediti comodamente e rilassati durante l'estrazione, in questo modo aiuterai il latte a fluire più facilmente.
Una volta acceso, il tiralatte si avvia automaticamente in modalità di stimolazione delicata. In seguito, puoi scegliere tra 3 impostazioni di stimolazione per rendere più confortevole l’estrazione del latte.
Il nostro cuscinetto massaggiante ha una nuova texture morbida vellutata che dona una sensazione di calore sulla pelle per una stimolazione delicata del flusso di latte. L'iconico cuscinetto con petali per il massaggio è progettato per riprodurre delicatamente la suzione del tuo bambino e far fluire il latte in modo delicato.
4.1
su 5
23
Recensioni
91%
di utenti consiglia questo prodotto
Lisalee
17/12/2018
France
Bon produit
Je n en suis qu au debut mais tres satisfaite. Les 3 niveaux de rapidité permette d obtenir assez rapidement du lait. Livré avec un systeme mains libres et ce serait 5 étoiles.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF334/31 Tire-lait électrique double
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF334/31 Tire-lait électrique double
Aida.mat.bau
12/10/2020
España
Super eficaz
Una maravilla en 5 minutos tienes los dos vacios viene con su maletita y tienen recambios para practicamente todo.
Pro
Velocidad y comodidad
Contro
Nada
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF334/31 Extractor de leche eléctrico doble
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF334/31 Extractor de leche eléctrico doble
Wudy
26/05/2020
Nederland
Compratore verificato
Fine kolf
Ik heb geen ervaringen met andere kolf maar ik vind dit een prettige kolf. Mijn kleintje was 3 weken te vroeg geboren en kon nog niet zelf goed uit de borst drinken, dus vanaf dag 1 gestart met kolven. Sinds een aantal weken drinkt ze volledig uit de borst maar straks als ik weer moet werken is het makkelijk om te kunnen kolven zodat oppas haar een flesje kan geven. Enige wat ik “mis”, bij een concurrent heb je een kolf BH. Daarmee heb je je handen vrij tijdens het kolven. Dat zou me ook best makkelijke lijken eigenlijk.
Pro
Verschillende standen, makkelijk mee te nemen, niet zwaar, makkelijk opbergtasje, makkelijk in gebruik
Contro
Geen
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF334/31 Dubbele elektrische borstkolf
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF334/31 Dubbele elektrische borstkolf
Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.
L'83% delle mamme che allattano al seno afferma che il tiralatte elettrico doppio Philips Avent Comfort è confortevole durante l'uso - test indipendenti condotti in casa da 81 mamme negli Stati Uniti, Agosto 2012.
Più latte: ricerche indipendenti hanno dimostrato che potrebbe esserci un collegamento tra alti livelli di comfort e una maggiore produzione di latte. Maggiori informazioni sul sito: www.philips.com/Avent
Tiralatte senza BPA: associato solo con il biberon e con le altre parti che vengono a contatto con il latte materno. Conforme al regolamento UE 10/2011