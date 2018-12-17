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  • Più comfort e più latte in minor tempo*
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Fuori produzione

Philips AventTiralatte elettrico doppio

SCF334/31

4.1
| (23) Recensioni | 91% di utenti consiglia questo prodotto
Più comfort e più latte in minor tempo*
Il tiralatte doppio Ultra Comfort è la soluzione ideale se non si ha molto tempo a disposizione. Riduci il tempo di estrazione e siedi comodamente mentre la morbida coppa massaggiante stimola delicatamente il flusso di latte. Il tiralatte è silenzioso ed è facile da assemblare, personalizzare, utilizzare e pulire.
Vedi tutti i vantaggi
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Il marchio più consigliato dalle mamme di tutto il mondo1

Tiralatte doppio elettrico con coppa massaggiante

Più comfort e più latte in minor tempo*

  • Estrai più latte in meno tempo

  • Con morbido cuscinetto massaggiante

  • Borsa da viaggio e 2 biberon

Posizione di estrazione più confortevole grazie all'esclusivo design

Posizione di estrazione più confortevole grazie all'esclusivo design

Questo tiralatte presenta un design esclusivo, che consente al latte di fluire direttamente dal tuo seno al biberon o al recipiente, anche quando sei seduta diritta. Questo significa che potrai sederti in modo più comodo durante l'estrazione del latte senza bisogno di chinarti in avanti per far fluire il latte nel biberon. Siediti comodamente e rilassati durante l'estrazione, in questo modo aiuterai il latte a fluire più facilmente.

Scegli l'impostazione che ti sembra più efficace e confortevole

Una volta acceso, il tiralatte si avvia automaticamente in modalità di stimolazione delicata. In seguito, puoi scegliere tra 3 impostazioni di stimolazione per rendere più confortevole l’estrazione del latte.

Morbido cuscinetto con petali per il massaggio

Morbido cuscinetto con petali per il massaggio

Il nostro cuscinetto massaggiante ha una nuova texture morbida vellutata che dona una sensazione di calore sulla pelle per una stimolazione delicata del flusso di latte. L'iconico cuscinetto con petali per il massaggio è progettato per riprodurre delicatamente la suzione del tuo bambino e far fluire il latte in modo delicato.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.1

su 5

23

Recensioni

91%

di utenti consiglia questo prodotto

2

17/12/2018

France

France

Bon produit

Je n en suis qu au debut mais tres satisfaite. Les 3 niveaux de rapidité permette d obtenir assez rapidement du lait. Livré avec un systeme mains libres et ce serait 5 étoiles.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF334/31 Tire-lait électrique double

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF334/31 Tire-lait électrique double

12/10/2020

España

España

Super eficaz

Una maravilla en 5 minutos tienes los dos vacios viene con su maletita y tienen recambios para practicamente todo.

Pro

Velocidad y comodidad

Contro

Nada

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF334/31 Extractor de leche eléctrico doble

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF334/31 Extractor de leche eléctrico doble

26/05/2020

Nederland

Nederland

Compratore verificato

Fine kolf

Ik heb geen ervaringen met andere kolf maar ik vind dit een prettige kolf. Mijn kleintje was 3 weken te vroeg geboren en kon nog niet zelf goed uit de borst drinken, dus vanaf dag 1 gestart met kolven. Sinds een aantal weken drinkt ze volledig uit de borst maar straks als ik weer moet werken is het makkelijk om te kunnen kolven zodat oppas haar een flesje kan geven. Enige wat ik “mis”, bij een concurrent heb je een kolf BH. Daarmee heb je je handen vrij tijdens het kolven. Dat zou me ook best makkelijke lijken eigenlijk.

Pro

Verschillende standen, makkelijk mee te nemen, niet zwaar, makkelijk opbergtasje, makkelijk in gebruik

Contro

Geen

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF334/31 Dubbele elektrische borstkolf

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF334/31 Dubbele elektrische borstkolf

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Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini. 

  1. L'83% delle mamme che allattano al seno afferma che il tiralatte elettrico doppio Philips Avent Comfort è confortevole durante l'uso - test indipendenti condotti in casa da 81 mamme negli Stati Uniti, Agosto 2012.

  2. Più latte: ricerche indipendenti hanno dimostrato che potrebbe esserci un collegamento tra alti livelli di comfort e una maggiore produzione di latte. Maggiori informazioni sul sito: www.philips.com/Avent

  3. Tiralatte senza BPA: associato solo con il biberon e con le altre parti che vengono a contatto con il latte materno. Conforme al regolamento UE 10/2011