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  • Più comfort e più latte*. Quando vuoi, ovunque ti trovi
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Fuori produzione

Philips AventTiralatte elettrico singolo

SCF332/31

4
| (2) Recensioni
Più comfort e più latte*. Quando vuoi, ovunque ti trovi
Siediti comodamente senza bisogno di chinarti in avanti mentre i nostri morbidi cuscinetti massaggianti stimolano delicatamente il flusso di latte. Utilizza questo silenzioso tiralatte, dotato di batterie, quando vuoi e ovunque ti trovi. Facile da assemblare, personalizzare, utilizzare e pulire
Vedi tutti i vantaggi
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Il marchio più consigliato dalle mamme di tutto il mondo1

Tiralatte elettrico singolo con coppa massaggiante

Più comfort e più latte*. Quando vuoi, ovunque ti trovi

  • Estrai il latte quando e dove vuoi

  • Con morbido cuscinetto massaggiante

  • Biberon e tettarella Natural

Posizione di estrazione più confortevole grazie all'esclusivo design

Posizione di estrazione più confortevole grazie all'esclusivo design

Questo tiralatte presenta un design esclusivo, che consente al latte di fluire direttamente dal tuo seno al biberon o al recipiente, anche quando sei seduta diritta. Questo significa che potrai sederti in modo più comodo durante l'estrazione del latte senza bisogno di chinarti in avanti per far fluire il latte nel biberon. Siediti comodamente e rilassati durante l'estrazione, in questo modo aiuterai il latte a fluire più facilmente.

Scegli l'impostazione che ti sembra più efficace e confortevole

Una volta acceso, il tiralatte si avvia automaticamente in modalità di stimolazione delicata. In seguito, puoi scegliere tra 3 impostazioni di stimolazione per rendere più confortevole l’estrazione del latte.

Morbido cuscinetto con petali per il massaggio

Morbido cuscinetto con petali per il massaggio

Il nostro cuscinetto massaggiante ha una nuova texture morbida vellutata che dona una sensazione di calore sulla pelle per una stimolazione delicata del flusso di latte. L'iconico cuscinetto con petali per il massaggio è progettato per riprodurre delicatamente la suzione del tuo bambino e far fluire il latte in modo delicato.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.0

su 5

2

Recensioni

4
2
1

23/05/2019

Italia

Italia

Ottimo!

Tiralatte molto pratico e allo stesso tempo funzionale! Ottima qualità e strumento di valido aiuto... consigliatissimo! Unico dubbio: non ho capito se, avendo la funzione stimolazione, esso aiuti anche, in qualche modo, la produzione del latte in caso di difficoltà di allattare il bambino direttamente al seno

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF332/31 Tiralatte elettrico singolo

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF332/31 Tiralatte elettrico singolo

17/04/2019

Italia

Italia

1 mese e già perde colpi

Sto utilizzando questo tiralatte da circa 1 mesetto e ogni tanto cala di potenza nel tiraggio. É un buon prodotto in generale..ma me lo aspettavo piú potente e piú duraturo

Questa revisione è stata effettuata per SCF332/31 Tiralatte elettrico singolo

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Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini. 

  1. Comfort clinicamente testato: in un test effettuato nel marzo 2016 su un campione di 110 mamme provenienti da Stati Uniti, Regno Unito, Cina e Russia, il tiralatte Philips Avent ha ottenuto un punteggio medio di 8,6 su 10 per quanto riguarda il comfort.

  2. Più latte: ricerche indipendenti hanno dimostrato che potrebbe esserci un collegamento tra i livelli di stress e la produzione di latte. Maggiori informazioni sul sito: www.philips.com/Avent

  3. Tiralatte senza BPA: associato solo con il biberon e con le altre parti che vengono a contatto con il latte materno. Conforme al regolamento UE 10/2011