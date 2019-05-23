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Fuori produzione
SCF332/31
Estrai il latte quando e dove vuoi
Con morbido cuscinetto massaggiante
Biberon e tettarella Natural
Questo tiralatte presenta un design esclusivo, che consente al latte di fluire direttamente dal tuo seno al biberon o al recipiente, anche quando sei seduta diritta. Questo significa che potrai sederti in modo più comodo durante l'estrazione del latte senza bisogno di chinarti in avanti per far fluire il latte nel biberon. Siediti comodamente e rilassati durante l'estrazione, in questo modo aiuterai il latte a fluire più facilmente.
Una volta acceso, il tiralatte si avvia automaticamente in modalità di stimolazione delicata. In seguito, puoi scegliere tra 3 impostazioni di stimolazione per rendere più confortevole l’estrazione del latte.
Il nostro cuscinetto massaggiante ha una nuova texture morbida vellutata che dona una sensazione di calore sulla pelle per una stimolazione delicata del flusso di latte. L'iconico cuscinetto con petali per il massaggio è progettato per riprodurre delicatamente la suzione del tuo bambino e far fluire il latte in modo delicato.
4.0
su 5
2
Recensioni
SamOdG85
23/05/2019
Italia
Ottimo!
Tiralatte molto pratico e allo stesso tempo funzionale! Ottima qualità e strumento di valido aiuto... consigliatissimo! Unico dubbio: non ho capito se, avendo la funzione stimolazione, esso aiuti anche, in qualche modo, la produzione del latte in caso di difficoltà di allattare il bambino direttamente al seno
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF332/31 Tiralatte elettrico singolo
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF332/31 Tiralatte elettrico singolo
Vanessa717
17/04/2019
Italia
1 mese e già perde colpi
Sto utilizzando questo tiralatte da circa 1 mesetto e ogni tanto cala di potenza nel tiraggio. É un buon prodotto in generale..ma me lo aspettavo piú potente e piú duraturo
Questa revisione è stata effettuata per SCF332/31 Tiralatte elettrico singolo
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Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.
Comfort clinicamente testato: in un test effettuato nel marzo 2016 su un campione di 110 mamme provenienti da Stati Uniti, Regno Unito, Cina e Russia, il tiralatte Philips Avent ha ottenuto un punteggio medio di 8,6 su 10 per quanto riguarda il comfort.
Più latte: ricerche indipendenti hanno dimostrato che potrebbe esserci un collegamento tra i livelli di stress e la produzione di latte. Maggiori informazioni sul sito: www.philips.com/Avent
Tiralatte senza BPA: associato solo con il biberon e con le altre parti che vengono a contatto con il latte materno. Conforme al regolamento UE 10/2011