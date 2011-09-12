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Fuori produzione

Philips AventSet essenziali allattamento al seno

SCF257/00

Prepararsi per l'allattamento al seno

Il set di accessori per l'allattamento al seno Philips Avent ti aiuta nei primi giorni dell'allattamento al seno.

Vedi tutti i vantaggi
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Il marchio più consigliato dalle mamme di tutto il mondo1

Set per l'allattamento al seno Philips Avent

Prepararsi per l'allattamento al seno

  • Cura del seno

12 coppette assorbilatte per il giorno

12 coppette assorbilatte per il giorno

Per farti restare asciutta e rilassata durante il giorno.

6 coppette assorbilatte per la notte

Appositamente studiate per essere ultra comode e assorbenti durante la notte.

2 cuscinetti con gel termico per doppio uso

Utilizzo a caldo per stimolare il flusso di latte - Utilizzo a freddo per lenire e dare sollievo - Con rivestimento ultra morbido per il massimo comfort

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Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini. 