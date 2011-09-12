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SCF257/00
Prepararsi per l'allattamento al seno
Il set di accessori per l'allattamento al seno Philips Avent ti aiuta nei primi giorni dell'allattamento al seno.
Cura del seno
Per farti restare asciutta e rilassata durante il giorno.
Appositamente studiate per essere ultra comode e assorbenti durante la notte.
Utilizzo a caldo per stimolare il flusso di latte - Utilizzo a freddo per lenire e dare sollievo - Con rivestimento ultra morbido per il massimo comfort
Recensioni
Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.