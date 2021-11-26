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Secondi
Fuori produzione
Comfort e discrezione
Esclusive coppette assorbilatte Philips Avent progettate per restare asciutte e rilassate durante il giorno.
SCF395/01
SCF395/31
SCF396/31
SCF397/31
SCF398/31
SCF430/20
SCF430/10
SCF430/13
SCF391/11
SCF396/11
2 coppette per il giorno
Ultrasottili con contorni modellati. Striscia adesiva per una perfetta aderenza.
Antiscivolo grazie ai nastri adesivi per mantenere in posizione la coppetta assorbilatte.
Sviluppate in collaborazione con un'ostetrica e un consulente per l'allattamento che aiuta le mamme nell'allattamento al seno da 20 anni.
Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti
4.9
su 5
26
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Utente_Y
26/11/2021
Italia
Parte della promozione
Comode e funzionali
Le coppette assorbilatte Philips Avent sono molto morbide, non creano fastidi e irritazioni sulla pelle. Sono molto sottili il che le rende molto comode da indossare sia con il reggiseno che senza. Hanno due parti adesive e quindi aderiscono meglio al tessuto. Le ho usate anche di notte: assorbono molto bene e non si spostano.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF254/61 Coppette assorbilatte
Data di utilizzo 2021-10-26
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF254/61 Coppette assorbilatte
Data di utilizzo 2021-10-26
rosi287
22/11/2021
Italia
Parte della promozione
ottimo prodotto
un prodotto davvero eccezionale, in verità non sapevano che Philips producesse questo tipo di prodotto, mi sono trovata bene non ho avuto nessun problema anzi mi sono sentita più protetta con queste coppette, le ho consigliate anche alle mie amiche e sicuramente dopo che sono terminate le riacquisterò.....
Pro
facili da usare e con ottima assorbenza
Contro
nesunno
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF254/61 Coppette assorbilatte
Data di utilizzo 2020-10-21
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF254/61 Coppette assorbilatte
Data di utilizzo 2020-10-21
Sole6
19/11/2021
Italia
Parte della promozione
Ottime
Le sto usando quotidianamente, comode, assorbenti ma soprattutto non sanno alcun fastidio. Conservate all'interno di bustine monodose e protette ulteriormente perché piegate internamente.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF254/61 Coppette assorbilatte
Data di utilizzo 2020-10-19
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF254/61 Coppette assorbilatte
Data di utilizzo 2020-10-19
Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.