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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Pensato per le esigenze quotidiane di comfort del tuo bambino
Vieni incontro alle esigenze fondamentali del tuo bambino con il succhietto Philips Avent Classic. Disponibile in una vasta gamma di colori, la nostra tettarella ortodontica e piatta rispetta lo sviluppo sano del cavo orale del tuo bimbo.
Per un comfort essenziale
6-18m
Ortodontico e senza BPA
Pacco da 2
La nostra tettarella piatta in silicone ha una forma simmetrica che rispetta il palato, i denti e le gengive del tuo bimbo o della tua bimba durante la crescita.
Puoi avere la certezza che il comfort del tuo bimbo sia in buone mani. Il succhietto è stato fabbricato presso il nostro pluripremiato sito nel Regno Unito*.
La nostra impugnatura di sicurezza ti consente di rimuovere facilmente il succhietto del tuo bambino in qualsiasi momento. Anche le mani dei più piccoli possono afferrarlo.
4.8
su 5
168
Recensioni
97%
di utenti consiglia questo prodotto
shoko_87
11/08/2021
Italia
Compratore verificato
Prodotto eccellente
I ciucci e i biberon avent sono belli, pratici da pulire e disinfettare, non deformano il palato del bambino…la mia piccolina li adorava e non ne usava altri modelli
Pro
Estetica e facilità di pulizia
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF169/48 Succhietto Classic
Date of Use 2019-08-11
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF169/48 Succhietto Classic
Date of Use 2019-08-11
Pia87
04/05/2021
Italia
Parte della promozione
Dipendente Philips
Succhietti sicuri per i nostri piccoli
[Employee of philipsglobal] Questi succhietti oltre ad essere carinissimi sono sicuri e ottimi amici per i nostri piccoli .
Pro
Sicuri e ergonomici
Contro
catenella incorporata potrebbe essere una soluzione vincente
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF172/72 Succhietto Classic
Date of Use 2020-05-04
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF172/72 Succhietto Classic
Date of Use 2020-05-04
SAB123
29/03/2021
Italia
Compratore verificato
Ottimo prodotto
Ottimo marchio, ottimo prodotto e ottimo rapporto qualità prezzo
Pro
Pratici Resistente
Contro
Se il bambino mette i molari e morde spesso e forte si possono bucare
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF169/27 Succhietto Classic
Date of Use 2020-11-29
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF169/27 Succhietto Classic
Date of Use 2020-11-29
Sulla base di un'indagine online del 2024 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di 8.139 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.
Il marchio di succhietti numero 1 al mondo
Per motivi di igiene, sostituire i succhietti dopo 4 settimane di utilizzo
La nostra gamma supporta le mamme e i bambini in ogni fase dello sviluppo
Produttore dell'anno nel 2014