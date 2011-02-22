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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Piccolo (15 mm)
2 pz.
I paracapezzoli Philips Avent vanno utilizzati solo in caso di capezzoli irritati o screpolati. Consultare il medico prima dell'uso.
Il bambino può attaccarsi facilmente al seno attraverso la protezione, con una tenuta perfetta.
I paracapezzoli Philips Avent sono realizzati in silicone ultrafine, inodore e insapore.
4.7
su 5
6
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
newmum
22/02/2011
United Kingdom
Would highly recommend!
These nipple protectors enabled me to continue breast feeding when I thought I would have to give up from the pain. I tried many different types but these were by far the best.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF156/01 Nipple Protector
Sì, consiglio questo prodotto
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Gabyarg
16/09/2016
España
Compratore verificato
Este producto me ayudo mucho!
Lo adquirió mi pareja, la mañana siguiente del nacimiento de mi bebe. Mis pezones estaban bien, pero mi bebe no los agarraba correctamente, por consejo de la nurse compro los protectores. Me ayudaron tanto a que mi bebe se adaptara y se agarrara bien e incluso cuando se lastimaron un poco. Eran un alivio!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Accesorios de lactancia SCF156/00 Protector de pezones
Sì, consiglio questo prodotto
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clillo
19/10/2014
España
excelente producto
Un MUST para llevar en el bolso de la clinica, te permite aislar tus pezones de la ropa al comenzar la lactancia dejandolos siempre aireados y sin pelusas para la siguiente papa. Al no cubrirlos con telas se acostumbran mas rapido a la boca del bebe. Los he usado con mis 2 hijos totalmente probados y van en mi bolso para el parto de mi tercer retono.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF156/01 Protector de pezones
Sì, consiglio questo prodotto
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