Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
SCF153/01
SCF395/01
SCF395/31
SCF396/31
SCF397/31
SCF398/31
SCF391/11
SCF396/11
SCF397/11
SCF603/50
SCF603/25
La forma favorisce il contatto fisico
Proteggono i capezzoli irritati
Piccolo (15 mm)
2 pz.
Il design a farfalla ultrasottile dei nostri paracapezzoli è progettato per il contatto pelle a pelle con il tuo bimbo. Grazie a questa forma, non solo il naso, ma anche il mento è a contatto con il seno, consentendo al bambino di sentire l'odore della mamma e di stare a contatto con la sua pelle. Posiziona il paracapezzoli sopra il centro del capezzolo per assicurarti che il bambino possa attaccarsi correttamente a tutta l'areola. Goditi il legame con il tuo piccolo proteggendo i tuoi capezzoli.
Abbiamo progettato i nostri paracapezzoli per aiutare i bambini con problemi di attaccamento precoce e per aiutarti ad allattare più a lungo*. Per le mamme con capezzoli introflessi o piatti e per i bambini con anomalie orali o una tecnica di suzione debole, il paracapezzoli può fornire una tettarella per l'attaccamento, mantenendo una posizione sporgente durante le pause tra una poppata e l'altra.
I paracapezzoli sono progettati per offrire comfort e un'erogazione più delicata per i capezzoli irritati, screpolati o dolorosi. Possono aiutare a ridurre lo sfregamento e lo stiramento dei capezzoli durante l'allattamento al seno, in modo da poter offrire al tuo bambino il latte migliore nel massimo comfort.
Recensioni
Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.
In caso di capezzoli introflessi o piatti, irritati, sensibili, screpolati, doloranti e per alcuni bimbi con problemi di attaccamento
0% BPA, in conformità al regolamento UE 10/2011
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