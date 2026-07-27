Progettato per favorire l'allattamento al seno

Abbiamo progettato i nostri paracapezzoli per aiutare i bambini con problemi di attaccamento precoce e per aiutarti ad allattare più a lungo*. Per le mamme con capezzoli introflessi o piatti e per i bambini con anomalie orali o una tecnica di suzione debole, il paracapezzoli può fornire una tettarella per l'attaccamento, mantenendo una posizione sporgente durante le pause tra una poppata e l'altra.