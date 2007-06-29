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Tutte le serie

  • Pensato per le esigenze quotidiane di comfort del tuo bambino
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Fuori produzione

Philips AventSucchietto Classic

SCF124/01

Pensato per le esigenze quotidiane di comfort del tuo bambino

Vieni incontro alle esigenze fondamentali del tuo bambino con il succhietto Philips Avent Classic. Disponibile in una vasta gamma di colori, la nostra tettarella ortodontica e piatta rispetta lo sviluppo sano del cavo orale del tuo bimbo.

Vedi tutti i vantaggi
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Il marchio più consigliato dalle mamme di tutto il mondo1

Design elegante e look trasparente

Pensato per le esigenze quotidiane di comfort del tuo bambino

  • Per un comfort essenziale

  • 0-6 mesi

  • Ortodontico e senza BPA

  • Pacco da 2

9 bambini su 10 accettano i nostri succhietti*

9 bambini su 10 accettano i nostri succhietti*

I bimbi sanno cosa gli piace! Abbiamo chiesto alle mamme in che modo i loro bambini rispondono alle tettarelle Philips Avent e 9 bambini su 10 accettano i nostri succhietti.*

Per uno sviluppo naturale del cavo orale

Per uno sviluppo naturale del cavo orale

La nostra tettarella piatta in silicone ha una forma simmetrica che rispetta il palato, i denti e le gengive del tuo bimbo o della tua bimba durante la crescita.

Fabbricati presso il nostro pluripremiato sito nel Regno Unito

Fabbricati presso il nostro pluripremiato sito nel Regno Unito

Puoi avere la certezza che il comfort del tuo bimbo sia in buone mani. Il succhietto è stato fabbricato presso il nostro pluripremiato sito nel Regno Unito*.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di un'indagine online del 2024 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di 8.139 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini. 

  1. Il marchio di succhietti numero 1 al mondo

  2. Per motivi di igiene, sostituire i succhietti dopo 4 settimane di utilizzo

  3. La nostra gamma supporta le mamme e i bambini in ogni fase dello sviluppo

  4. Produttore dell'anno nel 2014

  5. Test effettuato online su 100 mamme, nel 2012, nel Regno Unito