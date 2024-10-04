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20% di sconto con il codice* B2R20
Progettato per i neonati
Senza BPA
Confezione da 2, 80% di materiali di origine vegetale*
0-2 m
Il nostro succhietto per neonati è progettato per adattarsi alle boccucce e al viso dei più piccoli. Il suo design leggero e privo di anello lo rende ideale come primo succhietto ed è adatto fino a 6 mesi di età. La forma e le dimensioni della tettarella consentono al bambino di passare facilmente alle nostre gamme di succhietti Philips Avent ultra air e ultra soft, in modo da soddisfare sempre il suo naturale bisogno di suzione.
Le nostre morbide tettarelle in silicone, ortodontiche e simmetriche, sono concepite per favorire lo sviluppo naturale del cavo orale.
Le nostre tettarelle in silicone testurizzato sono progettate per riprodurre la sensazione del seno materno. Quando abbiamo chiesto ai genitori come reagiscono i loro piccoli, una media del 98% ha risposto che i bimbi accettano i ciucci Philips Avent ultra.
4.8
su 5
66
Recensioni
98%
di utenti consiglia questo prodotto
Ambra87
04/10/2024
Italia
Parte della promozione
SUPER VALIDO!
Fino ad oggi ho utilizzato dei ciucci di note marche concorrenti, ma con scarsi risultati, dato che il mio bimbo non voleva utilizzarli. Appena ho ricevuto il prodotto ho iniziato subito la prova, il mio bimbo praticamente utilizza solo questo.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Soother SCF075/04 ultra start
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Soother SCF075/04 ultra start
Enery
01/10/2024
Italia
Parte della promozione
MAI PIÙ SENZA
Succhierò apprezzato tantissimo dal mio bimbo. Grazie alla sua forma riesce ad agevolare la suzione. Quando perde il ciuccio durante la notte, il fatto che si illumina , aggiunge un notevole valore aggiunto
Pro
Forma della tettarella, illuminazione al buio
Contro
Nessuno
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Soother SCF075/08 ultra start da notte
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Soother SCF075/08 ultra start da notte
la_spedalieri
26/09/2024
Italia
Parte della promozione
Ciuccetti
Questi ciuccetti sono letteralmente la svolta, si illuminano al buoio e si adattano perfettamente al palato del mio bambino Grazie Philips per avermi dato l’opportunità di provare questi ciuccetti
Pro
Si adattano perfettamente al palato del mio bambino
Contro
Nessuno
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Soother SCF075/08 ultra start da notte
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Soother SCF075/08 ultra start da notte
Sulla base di un'indagine online del 2024 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di 8.139 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.
Componenti in plastica dura esclusa tettarella in silicone (approccio del bilancio di massa).
Test effettuati su un campione di consumatori degli Stati Uniti nel 2023 hanno dimostrato che il 98% dei bambini accetta la tettarella vellutata in silicone Philips Avent utilizzata per i ciucci ultra air e ultra soft (n=201).
Rispetto ai metodi tradizionali di sterilizzazione (bollitura) dei succhietti.
Per motivi di igiene, sostituisci i succhietti dopo 4 settimane di utilizzo.