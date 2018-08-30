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Philips Avent Video Baby MonitorPremium

SCD871/26

Resta vicino al tuo bambino

Dai sonnellini diurni ai controlli nel cuore della notte, il Baby monitor con video Philips Avent ti consente di sentirti sempre vicino al tuo bambino grazie al nitido display da 4,5", una batteria che dura tutta la notte, l'audio bidirezionale e la visione notturna. Non è necessaria la connessione a Internet. Potrai contare sempre su una connessione semplice e sicura.

Vedi tutti i vantaggi
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Il marchio più consigliato dalle mamme di tutto il mondo1

Semplicità. Sicurezza. Connessione ininterrotta

Resta vicino al tuo bambino

  • Schermo ad alta risoluzione da 4,5"

  • Videocamera HD

  • Sicurezza informatica certificata DEKRA

  • Connessione senza Internet

Grande schermo da 4,5" con colori vivaci e dettagli nitidi

Grande schermo da 4,5" con colori vivaci e dettagli nitidi

Sfrutta al meglio il pisolino del tuo bambino con la tranquillità di poter controllare come sta in qualsiasi momento con immagini nitide e dettagliate. Lo schermo trasparente da 4,5" ti consente sentirti vicino e sempre in contatto.

Fotocamera HD con visione notturna e zoom 4x

Fotocamera HD con visione notturna e zoom 4x

In condizioni di scarsa illuminazione, la nostra fotocamera HD passa automaticamente alla visione notturna per consentirti di vedere sempre chiaramente il tuo bambino. Vuoi vedere quel dolce sorriso assonnato? Utilizza lo zoom 4x.

Certificazione DEKRA: il più alto standard di sicurezza informatica

Certificazione DEKRA: il più alto standard di sicurezza informatica

Il nostro monitor è certificato DEKRA, il che significa che soddisfa i più elevati standard di sicurezza al mondo, in modo che i momenti con il tuo bambino siano completamente sicuri e privati.

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Esclusioni di responsabilità

  1. Basato su un sondaggio di soddisfazione online condotto a livello globale con 10.109 utenti di marchi e prodotti per la cura della madre e del bambino nel 2023. 