Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
SCD871/26
Resta vicino al tuo bambino
Dai sonnellini diurni ai controlli nel cuore della notte, il Baby monitor con video Philips Avent ti consente di sentirti sempre vicino al tuo bambino grazie al nitido display da 4,5", una batteria che dura tutta la notte, l'audio bidirezionale e la visione notturna. Non è necessaria la connessione a Internet. Potrai contare sempre su una connessione semplice e sicura.
Schermo ad alta risoluzione da 4,5"
Videocamera HD
Sicurezza informatica certificata DEKRA
Connessione senza Internet
Sfrutta al meglio il pisolino del tuo bambino con la tranquillità di poter controllare come sta in qualsiasi momento con immagini nitide e dettagliate. Lo schermo trasparente da 4,5" ti consente sentirti vicino e sempre in contatto.
In condizioni di scarsa illuminazione, la nostra fotocamera HD passa automaticamente alla visione notturna per consentirti di vedere sempre chiaramente il tuo bambino. Vuoi vedere quel dolce sorriso assonnato? Utilizza lo zoom 4x.
Il nostro monitor è certificato DEKRA, il che significa che soddisfa i più elevati standard di sicurezza al mondo, in modo che i momenti con il tuo bambino siano completamente sicuri e privati.
Recensioni
Basato su un sondaggio di soddisfazione online condotto a livello globale con 10.109 utenti di marchi e prodotti per la cura della madre e del bambino nel 2023.