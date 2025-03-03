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Philips Avent Natural Response Set regalo bambino
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È possibile utilizzare le tettarelle Natural Response con i biberon Natural originali?
Come distinguere le tettarelle Natural dalle tettarelle Natural Response
Perché il bambino rifiuta la tettarella Natural Response?
È possibile nutrire il bambino con alimenti densi utilizzando la tettarella Natural Response?
Perché le confezioni delle tettarelle Natural Response non presentano più indicazioni relative all'età?
AventCappuccio per biberon
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