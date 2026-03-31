La cosa che mi ha colpito di più è la tettarella “Natural Response”: il latte esce solo quando il bambino succhia attivamente, proprio come avviene durante l’allattamento al seno. Questo aiuta moltissimo nel passaggio tra seno e biberon e rende la poppata più naturale e tranquilla ed evita che il piccolo venga “sovraccaricato” dal flusso. Devo ammettere che talvolta può risultare fin troppo lento: il mio bambino si stancava facilmente durante la poppata e spesso si innervosiva, probabilmente perché il flusso non era abbastanza immediato. Altro punto forte è la valvola anticolica, che contribuisce a ridurre l’ingestione di aria e quindi anche fastidi e coliche: nel mio caso ho notato un miglioramento concreto. Molto utile anche il dettaglio “notturno”: l’anello luminoso si carica con la luce e permette di vedere il biberon anche al buio senza accendere luci forti, rendendo le poppate notturne molto più semplici e meno invasive, sembra una cosa secondaria, ma di notte fa davvero la differenza. Dal punto di vista pratico, il biberon è facile da pulire grazie al collo largo e si monta in pochi secondi. Inoltre è ergonomico e comodo da tenere sia per il genitore che per il bambino. Dal punto di vista della qualità, i materiali sono ottimi: il silicone della tettarella è morbido e resistente, e tutto il set è BPA free, quindi sicuro per l’uso quotidiano