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Garanzia di 2 anni
1 biberon
Da 125 ml
Ciuccio ultra air
La tettarella Natural Response si adatta perfettamente al ritmo naturale di allattamento del tuo bimbo, rendendo più semplice combinare l'allattamento al seno e l'allattamento al biberon. La tettarella ha un'apertura unica che rilascia il latte solo quando il bambino comincia a succhiare. In questo modo, quando si ferma per deglutire e respirare, anche il flusso di latte si interrompe.
La tettarella ampia, morbida e flessibile è progettata per simulare la forma e la sensazione dell'allattamento al seno, consentendo al bambino di attaccarsi e succhiare comodamente.
La valvola anticolica è progettata per evitare l'ingresso di aria nel pancino del bambino durante l'allattamento, riducendo in questo modo il rischio di coliche e altri disturbi.
5.0
su 5
25
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Lulù84kap
31/03/2026
Italia
Parte della promozione
Eccellente
Ho apprezzato la sua funzionalità prodotto fantastico consigliato
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Natural Response Nighttime Set SCD838/17 Set regalo bambino
Sì, consiglio questo prodotto
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therealmikachu
28/03/2026
Italia
Perfetta idea regalo
Set stupendo! Bellissimo da regalare, unisex e pratico da portare in viaggio, mi ha fatto fare un figurone!dai colori tenui, la tettarella è morbida e confortevole per la suzione del neonato e il ciuccio è ergonomico è piccolo. Ho adorato questo kit
Pro
Pratico e compatto
Contro
Non è facilmente reperibile in negozio
Sì, consiglio questo prodotto
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Sì, consiglio questo prodotto
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Anthussa
24/03/2026
Italia
Parte della promozione
Biberon e ciuccio che brillano nel buio ottimi
Ho avuto la possibilità di testare il biberon e il ciuccio Philips Avent che si illuminano al buio e li ho trovati davvero molto pratici Il materiale è di ottima qualità, leggero ma resistente, e il design è semplice e funzionale. La caratteristica che ho apprezzato di più è proprio la funzione glow-in-the-dark : durante la notte è facilissimo trovare subito il ciuccio o il biberon senza accendere la luce e senza disturbare il sonno del bimbo. Il biberon è comodo da impugnare e il flusso della tettarella sembra naturale, mentre il ciuccio è morbido e ben accettato. Nel complesso sono prodotti ben studiati, utili soprattutto per la routine notturna dei neonati
Pro
Praticità e resistenza
Contro
nel biberon l'inserto che si illumina si muove troppo
Sì, consiglio questo prodotto
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Sì, consiglio questo prodotto
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Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.
0% BPA, in conformità al regolamento UE 10/2011