Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Omaggio di benvenuto €10*
Reso entro 30 giorni
Baby monitor
Tutte le serie
Philips Avent Baby monitor DECT
Supporto
SCD735/00
Vai al negozio
Accedi o crea un account
Avrai accesso immediato a manuali, assistenza personalizzata e altro ancora. Inoltre, è facile e veloce.
Istruzioni per l'uso
Dichiarazione di conformità UE - English (US)
AventClip per cintura
AventStazione di ricarica
AventAlimentatore
Il baby monitor Philips Avent emette un segnale acustico
Il baby monitor Philips Avent produce rumori acuti
Verifica i termini della garanzia e inoltra una richiesta di riparazione e sostituzione del prodotto
Riparazione e sostituzione
Fai riparare o sostituire il tuo prodotto danneggiato
Garanzia
Le nostre politiche di garanzia dei prodotti
Contatta Philips
Saremo lieti di aiutarti