Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
SCD735/00
100% privato e senza interferenze
Audio nitido
Fino a 24 ore di monitoraggio
Proiettore di luce soffusa stellata
La tecnologia DECT assicura una connessione sicura e privata, per garantire che non ci siano altre persone in ascolto. Potrai infatti approfittare della eliminazione completa delle interferenze generate da altri dispositivi, ad esempio altri baby monitor, telefoni senza filo e telefoni cellulari.
La tecnologia DECT assicura un audio nitido, per farti sentire perfettamente ogni più piccolo risolino, farfuglio e singhiozzo.
La modalità ECO Smart riduce automaticamente la trasmissione audio e aumenta la durata delle batterie. Più sei vicino al tuo bambino, meno potenza è necessaria per un collegamento perfetto.
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