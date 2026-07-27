Un collegamento sicuro con il tuo bambino

Il nostro baby monitor SCD735 garantisce una maggiore flessibilità, grazie alle batterie che durano 24 ore senza bisogno di ricarica e al suono incredibilmente nitido. È dotato di varie funzioni calmanti e rassicuranti e al tuo bambino piacerà moltissimo il proiettore di luce notturna stellata!