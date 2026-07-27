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Philips AventBaby monitor DECT

SCD735/00

Un collegamento sicuro con il tuo bambino
Il nostro baby monitor SCD735 garantisce una maggiore flessibilità, grazie alle batterie che durano 24 ore senza bisogno di ricarica e al suono incredibilmente nitido. È dotato di varie funzioni calmanti e rassicuranti e al tuo bambino piacerà moltissimo il proiettore di luce notturna stellata!
Vedi tutti i vantaggi

100% privato, eliminazione completa delle interferenze

Un collegamento sicuro con il tuo bambino

  • 100% privato e senza interferenze

  • Audio nitido

  • Fino a 24 ore di monitoraggio

  • Proiettore di luce soffusa stellata

La Tecnologia DECT garantisce l'eliminazione completa delle interferenze, 100% privato

La Tecnologia DECT garantisce l'eliminazione completa delle interferenze, 100% privato

La tecnologia DECT assicura una connessione sicura e privata, per garantire che non ci siano altre persone in ascolto. Potrai infatti approfittare della eliminazione completa delle interferenze generate da altri dispositivi, ad esempio altri baby monitor, telefoni senza filo e telefoni cellulari.

Audio nitido, grazie alla tecnologia DECT

La tecnologia DECT assicura un audio nitido, per farti sentire perfettamente ogni più piccolo risolino, farfuglio e singhiozzo.

La modalità ECO Smart a risparmio energetico riduce al minimo la trasmissione

La modalità ECO Smart a risparmio energetico riduce al minimo la trasmissione

La modalità ECO Smart riduce automaticamente la trasmissione audio e aumenta la durata delle batterie. Più sei vicino al tuo bambino, meno potenza è necessaria per un collegamento perfetto.

Specifiche tecniche

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