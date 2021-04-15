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Fuori produzione
Set Prime Poppate
L'ampia tettarella dalla forma anatomica consente un allattamento simile a quello al seno e aiuta il tuo bambino a passare facilmente dall'allattamento al seno a quello al biberon.
La tettarella ha una consistenza ultramorbida, progettata per riprodurre la sensazione del seno.
Design flessibile a spirale, in combinazione con i nostri esclusivi petali, per creare una tettarella flessibile che consenta una nutrizione più naturale senza collassare.
4.6
su 5
210
Recensioni
94%
di utenti consiglia questo prodotto
15/04/2021
Italia
Compratore verificato
Set "Prime Poppate" con biberon in vetro
Ottimi prodotti, soprattutto per le caratteristiche anticolica. Usati fin da subito con la mia bimba e li ha sempre graditi tantissimo. Set consigliatissimo!
Pro
Anticolica
Contro
nulla
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCD303/01 Set Prime Poppate con biberon in vetro
Sì, consiglio questo prodotto
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frafri86
20/01/2021
Italia
Parte della promozione
set ottimo
Set completo per i primi mesi del bambino. è ottimo anche come regalo. Tettarelle morbide e corpo in vetro resistente e facile da pulire. Sia la tettarella che il ciuccio sono stati accettati subito dal mio bambino.
Pro
corpo in vetro e set completo
Contro
nessuno
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCD303/01 Set Prime Poppate con biberon in vetro
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Giapania90
24/12/2020
Italia
Parte della promozione
Ottimo prodotto
trovo questo set praticamente fantastico. E' stato molto semplice farlo approvare anche dalla mia bambina, perchè la tettarella ha una forma molto simile al capezzolo materno. Il fatto che sia in vetro mi da l'impressione di essere più igienico e sicuramente più duraturo nel tempo. approvato.
Pro
sensazione di "igienizzato"
Contro
nessuno
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCD303/01 Set Prime Poppate con biberon in vetro
Sì, consiglio questo prodotto
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0% BPA, in conformità al regolamento UE 10/2011
Cosa sono le coliche e cosa provocano nei neonati? Le coliche sono causate in parte dall'ingestione di aria durante l'allattamento, che crea problemi all'apparato digerente del bambino. I sintomi includono pianto e irritabilità.