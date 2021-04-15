Comincio la recensione dicendo che non conoscevo il mondo dei biberon Avent e ne sono piacevolmente colpita. Il Set "Prime Poppate" Philips Avent con biberon in vetro con tettarella ultra morbida è studiato per assomigliare il più possibile al seno ed effettivamente, utilizzandolo, mi sono accorta che la mia bambina ha subito apprezzato la tettarella, fin dal primo momento, e non passa aria davvero. Mai una colica fino ad ora. Questo biberon mi ha aiutata molto nel momento in cui ho abituato la mia bambina a staccarsi dal seno, la bimba lo apprezza molto, grazie alla forma della tettarella e al silicone e il momento dell’allattamento resta un rito immancabile prima della nanna anche con questo ottimo biberon. La tettarella simula il getto del seno: ci troviamo veramente molto bene inoltre è molto resistente e non perde liquidi se inclinata. La tettarella è ben fatta ed effettivamente non è mai collassata, inoltre la bottiglia è larga e facile da pulire, si avvita velocemente e bene e il fatto che sia in vetro evita il perdurare degli odori, che spesso nei biberon di plastica si sentono. Lo lavo a mano, in lavastoviglie, lo metto nello sterilizzatore ed è sempre come nuovo.