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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
SBCMC8650/00
Wireless con raggio di 30 m
Questo microfono wireless combina ottime prestazioni alla libertà di movimento per rallegrare qualsiasi occasione
I sistemi wireless che utilizzano una portante di segnale UHF (Ultra High Frequency) garantiscono una ricezione chiara e nitida, senza limiti dovuti ai cavi. È possibile camminare o sedersi dove si desidera, senza rischiare di inciampare sul cavo delle cuffie.
Grazie alla possibilità di scelta tra due canali di trasmissione, il piacere dell'ascolto viene protetto dalla capacità di passare facilmente al canale con la migliore ricezione.
Il sensore del microfono è in grado di acquisire l'audio proveniente da tutte le direzioni.
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