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Fuori produzione

Microfoni wireless

SBCMC8650/00

Wireless con raggio di 30 m

Questo microfono wireless combina ottime prestazioni alla libertà di movimento per rallegrare qualsiasi occasione

Vedi tutti i vantaggi

Wireless con raggio di 30 m

La tecnologia wireless che offre la libertà di movimento

I sistemi wireless che utilizzano una portante di segnale UHF (Ultra High Frequency) garantiscono una ricezione chiara e nitida, senza limiti dovuti ai cavi. È possibile camminare o sedersi dove si desidera, senza rischiare di inciampare sul cavo delle cuffie.

È possibile scegliere tra 2 canali per ridurre al minimo le interferenze

Grazie alla possibilità di scelta tra due canali di trasmissione, il piacere dell'ascolto viene protetto dalla capacità di passare facilmente al canale con la migliore ricezione.

Questo design consente di acquisire l'audio da tutte le direzioni

Il sensore del microfono è in grado di acquisire l'audio proveniente da tutte le direzioni.

Specifiche tecniche

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