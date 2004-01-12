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Fuori produzione

Cuffie con auricolari sagomati

SBCHJ080/00

Innovazione per atleti

Grazie a un innovativo design pensato per gli atleti amanti della musica, le cuffie Skylon Flight, interamente in metallo, sono piccole, leggere, regolabili in tre modi e si adattano facilmente a tutte le orecchie.

Vedi tutti i vantaggi

Cuffie per sport in metallo e regolabili in tre modi

Innovazione per atleti

Il cavo da 1,2 m è l'ideale per l'uso all'aperto

La lunghezza del cavo permette di riporre il dispositivo audio dove si vuole.

Il driver dell'altoparlante da 15 mm garantisce un maggiore comfort

Il driver dell'altoparlante da 15 mm garantisce un maggiore comfort

Piccolo quanto basta per poter essere indossato comodamente ma sufficientemente grande per garantire un audio chiaro e senza distorsioni. Il driver da 15 mm ha le dimensioni ideali per garantire un ascolto perfetto.

La regolazione in 3 posizioni garantisce il massimo comfort e stabilità

Estrema comodità, possibilità di personalizzazione e stabilità anche in movimento. La regolazione in tre posizioni garantisce sempre il massimo comfort.

Specifiche tecniche

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