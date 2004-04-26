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Fuori produzione

Cuffie con archetto da collo

SBCHJ055/00

Innovazione per atleti

Gli atleti di tutto il mondo hanno apprezzato il prodotto Duro per il comfort, l'audio e lo stile. In grado di fornire alte prestazioni sebbene in stile archetto da collo, Duro è diffusissimo grazie all'imbottitura comoda e resistente al sudore e alla qualità dell'audio.

Vedi tutti i vantaggi

Cuffie per sport regolabili

Innovazione per atleti

Il cavo da 1,2 m è l'ideale per l'uso all'aperto

La lunghezza del cavo permette di riporre il dispositivo audio dove si vuole.

Il driver dell'altoparlante da 30 mm offre grandi prestazioni dell'audio

Compatto per offrire il massimo comfort ma grande abbastanza per riprodurre un audio nitido e potente, il driver dell'altoparlante da 30 mm è di dimensioni perfette per un ascolto senza distorsione.

Il filo in alluminio rivestito in rame migliora la qualità dell'audio

L'utilizzo del filo in alluminio rivestito in rame (CCAW) della migliore qualità nel voice cole del driver delle cuffie, migliora la qualità dell'audio.

Specifiche tecniche

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