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Fuori produzione
SBCHJ055/00
Innovazione per atleti
Gli atleti di tutto il mondo hanno apprezzato il prodotto Duro per il comfort, l'audio e lo stile. In grado di fornire alte prestazioni sebbene in stile archetto da collo, Duro è diffusissimo grazie all'imbottitura comoda e resistente al sudore e alla qualità dell'audio.
La lunghezza del cavo permette di riporre il dispositivo audio dove si vuole.
Compatto per offrire il massimo comfort ma grande abbastanza per riprodurre un audio nitido e potente, il driver dell'altoparlante da 30 mm è di dimensioni perfette per un ascolto senza distorsione.
L'utilizzo del filo in alluminio rivestito in rame (CCAW) della migliore qualità nel voice cole del driver delle cuffie, migliora la qualità dell'audio.
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