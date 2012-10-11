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Fuori produzione
Musica wireless
Immagina, niente cavi, massima libertà di movimento e massimo piacere nell'ascolto della musica grazie alla qualità della cuffia stereo FM wireless.
Trasmissione FM
Ricaricabile
Una confortevole adattabilità e migliori prestazioni dei bassi grazie agli auricolari regolabili che si adattano naturalmente alle orecchie.
I materiali di qualità resistenti e leggeri di queste cuffie Philips migliorano il comfort in caso di uso prolungato.
Grazie alla regolazione automatica corretta del livello di ingresso audio, questo circuito elettronico intelligente previene le distorsioni e assicura un ascolto piacevole.
4.3
su 5
10
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
chatoune971
11/10/2012
France
très bon son, très économique et pratique avec sa borne de recharge
cela fait plusieurs années que je l'utilise et j'en suis entièrement satisfaite, maintenant que j'en veux un autre, j'ai beaucoup de mal à trouver le même, commander sur internet, pas facile car la plupart des sites de vente en ligne ne livre pas dans les DOM, je me débrouille donc autrement puisque je veux CE produit, faire livrer chez un ami en métropole, qui me l'amènera quand il viendra en vacances. Je le recommande car il est de très bon rapport qualité/prix
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SBCHC8440 Wireless hi-fi headphones
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Thibault
16/10/2011
France
Un très bon produit
J'ai ce casque audio depuis plus de deux ans maintenant et j'en suis ravi, un bon son et une bonne batterie rechargeable. Toutefois je regrette le système de modulation du son automatique qui empêche un volume trop élevé. Mais je suppose que c'est pour le bien de nos chères oreilles. De plus l'emetteur est très sensible aux interférences causées par les appareils comme la TV.
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11/12/2021
Nederland
fijn apparaat jammer dat hij stuk is na jaren van
prima apparaat ,veel plezier van gehad jammer dat hij defect is
Pro
alles
Contro
geen
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Questa revisione è stata effettuata per SBCHC8440 Wireless hi-fi headphones
Data di utilizzo 2019-12-11
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Data di utilizzo 2019-12-11