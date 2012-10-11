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Fuori produzione

Cuffie Hi-Fi wireless

SBCHC8440/00

4.3

| (10) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Musica wireless

Immagina, niente cavi, massima libertà di movimento e massimo piacere nell'ascolto della musica grazie alla qualità della cuffia stereo FM wireless.

Vedi tutti i vantaggi

Ricaricabile

Musica wireless

  • Trasmissione FM

  • Ricaricabile

Regolabile in 3 modi per offrire migliori prestazioni dei bassi

Una confortevole adattabilità e migliori prestazioni dei bassi grazie agli auricolari regolabili che si adattano naturalmente alle orecchie.

Il design leggero migliora il comfort in caso di uso prolungato.

I materiali di qualità resistenti e leggeri di queste cuffie Philips migliorano il comfort in caso di uso prolungato.

ALC aiuta a prevenire la distorsione percepibile dei segnali di ingresso

Grazie alla regolazione automatica corretta del livello di ingresso audio, questo circuito elettronico intelligente previene le distorsioni e assicura un ascolto piacevole.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.3

su 5

10

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

3
2
1

11/10/2012

France

France

très bon son, très économique et pratique avec sa borne de recharge

cela fait plusieurs années que je l'utilise et j'en suis entièrement satisfaite, maintenant que j'en veux un autre, j'ai beaucoup de mal à trouver le même, commander sur internet, pas facile car la plupart des sites de vente en ligne ne livre pas dans les DOM, je me débrouille donc autrement puisque je veux CE produit, faire livrer chez un ami en métropole, qui me l'amènera quand il viendra en vacances. Je le recommande car il est de très bon rapport qualité/prix

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Questa revisione è stata effettuata per SBCHC8440 Wireless hi-fi headphones

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16/10/2011

France

France

Un très bon produit

J'ai ce casque audio depuis plus de deux ans maintenant et j'en suis ravi, un bon son et une bonne batterie rechargeable. Toutefois je regrette le système de modulation du son automatique qui empêche un volume trop élevé. Mais je suppose que c'est pour le bien de nos chères oreilles. De plus l'emetteur est très sensible aux interférences causées par les appareils comme la TV.

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11/12/2021

Nederland

Nederland

fijn apparaat jammer dat hij stuk is na jaren van

prima apparaat ,veel plezier van gehad jammer dat hij defect is

Pro

alles

Contro

geen

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Questa revisione è stata effettuata per SBCHC8440 Wireless hi-fi headphones

Data di utilizzo 2019-12-11

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