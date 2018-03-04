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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Comfort e leggerezza
Immagina, niente cavi, massima libertà di movimento e massimo piacere nell'ascolto della musica grazie alla qualità della cuffia stereo FM wireless.
Trasmissione FM
Una confortevole adattabilità e migliori prestazioni dei bassi grazie agli auricolari regolabili che si adattano naturalmente alle orecchie.
Con la trasmissione FM wireless ad alta frequenza, il cui segnale attraversa anche le pareti, è possibile ascoltare la musica da un'altra stanza.
Non è necessario acquistare le batterie per utilizzare il prodotto ma è sufficiente inserire quelle in dotazione.
4.0
su 5
1
Recensione
100%
di utenti consiglia questo prodotto
vinxthegamer
04/03/2018
Italia
Buon prodotto
Io uso questo prodotto per i videogames e devo dire che la qualità dell'audio è ottima
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SBCHC8430 Wireless hi-fi headphones
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SBCHC8430 Wireless hi-fi headphones