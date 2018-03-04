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Fuori produzione

Cuffie Hi-Fi wireless

SBCHC8430/00

4

| (1) Recensione | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Comfort e leggerezza

Immagina, niente cavi, massima libertà di movimento e massimo piacere nell'ascolto della musica grazie alla qualità della cuffia stereo FM wireless.

Vedi tutti i vantaggi

Senza fili

Comfort e leggerezza

  • Trasmissione FM

Regolabile in 3 modi per offrire migliori prestazioni dei bassi

Una confortevole adattabilità e migliori prestazioni dei bassi grazie agli auricolari regolabili che si adattano naturalmente alle orecchie.

La trasmissione FM Wireless garantisce libertà di movimento

Con la trasmissione FM wireless ad alta frequenza, il cui segnale attraversa anche le pareti, è possibile ascoltare la musica da un'altra stanza.

Per poter utilizzare il subito il prodotto

Non è necessario acquistare le batterie per utilizzare il prodotto ma è sufficiente inserire quelle in dotazione.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

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4.0

su 5

1

Recensione

100%

di utenti consiglia questo prodotto

5
3
2
1

04/03/2018

Italia

Italia

Buon prodotto

Io uso questo prodotto per i videogames e devo dire che la qualità dell'audio è ottima

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SBCHC8430 Wireless hi-fi headphones

Sì, consiglio questo prodotto

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