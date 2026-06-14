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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Rivestimento SkinGlide protettivo
Lame SteelPrecision
Sensore Motion Control
Testine flessibili 360-D
Tra le testine del rasoio e la tua pelle è presente un rivestimento protettivo composto da 2.000 microsfere per millimetro quadrato, che riduce l'attrito sulla pelle del 25%* per ridurre al minimo le irritazioni.
Potenti ma delicate, le 45 lame autoaffilanti SteelPrecision di questo rasoio Philips eseguono fino a 90.000 azioni di taglio al minuto, tagliando più peli ad ogni passata** per una rifinitura pulita e confortevole.
La tecnologia di rilevamento del movimento del rasoio elettrico tiene traccia del tuo modo di radere e ti guida nell'utilizzo di una tecnica più efficace. Dopo solo tre rasature, la maggior parte degli uomini ha ottenuto una migliore tecnica di rasatura con meno passate***.
4.3
su 5
2959
Recensioni
85%
di utenti consiglia questo prodotto
Vcanni
14/06/2026
Italia
Ho sempre utilizzato rasoi della serie 3 per poi passare alla serie 5. Adesso ho acquistato uno della serie 7 e la differenza di rasatura e nettamente superiore. Il prossimo sarà un rasoio della serie 9.
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 7000 S7882/55 Rasoio elettrico Wet & Dry
Date of Use 2026-06-01
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 7000 S7882/55 Rasoio elettrico Wet & Dry
Date of Use 2026-06-01
Jackbass
28/04/2026
Italia
Compratore verificato
Rasatura perfetta.
Semplice da usare, rasatura perfetta e rapida, lunga durata della ricarica.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 7000 S7886/55 Rasoio elettrico Wet & Dry
Date of Use 2026-03-01
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 7000 S7886/55 Rasoio elettrico Wet & Dry
Date of Use 2026-03-01
orsobruno
30/03/2026
Italia
Compratore verificato
ottimo rasoio, facile da usare, taglio ottimo e senza irritare la cute, durata batteria ottima
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 7000 S7887/35 Rasoio elettrico Wet & Dry
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 7000 S7887/35 Rasoio elettrico Wet & Dry
Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024.
rispetto al materiale non rivestito
Testato rispetto a Philips serie 3000.
* In base agli utenti della serie Philips S7000 e dell'app GroomTribe nel 2019.
* * confrontando i residui della rasatura dopo l'uso del liquido detergente rispetto all'acqua nella cartuccia