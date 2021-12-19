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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Lame MultiPrecision
Rivestimento anti-frizione
Testine MultiFlex
Modalità protezione
Ottieni una rasatura rapida e precisa. Le lame Multiprecision sollevano sia i peli più lunghi che quelli più corti riuscendo a tagliare ogni pelo in pochi passaggi.
Uno speciale rivestimento applicato sugli anelli di rasatura è progettato per ridurre l'attrito sulla pelle, in modo da ottenere una rasatura facile e perfetta che riduce al minimo le irritazioni della pelle.
Le testine Flex si muovono in 5 direzioni diverse per seguire le linee del viso e consentono al rasoio di scorrere delicatamente sul viso, riducendo al minimo la frizione.
4.3
su 5
760
Recensioni
89%
di utenti consiglia questo prodotto
Ray7778091112
19/12/2021
Italia
Dipendente Philips
Rasoio Philips Mod. S6630/11 AquaTec Wet& Dry
[Employee of philipsglobal] Prodotto veramente Top in tutto, grande Rasoio, consigliatissimo, considerando che essendo che faccio un lavoro che tutti i giorni lo adopero,do votazione 10
Pro
Top
Contro
Nulla
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 6000 S6630/11 Rasoio elettrico Wet & Dry
Sì, consiglio questo prodotto
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07/11/2020
Italia
Rasoio nuovo, ma sempre Philips
Il mio vecchio Rasoio, dopo più di 5 anni ha presentato diversi problemi, valutando quanto sarebbe costato sistemarlo e prenderne uno nuovo, ho optato per questa seconda ipotesi. Il nuovo rasoio ha un bel design e rade anche meglio del precedente (Philips serie 5000 860/17), non irritano la pelle. Premetto, che se utilizzo un rasoio non elettrici, mi taglio e non riesco ad ottenere gli stessi risultati, nonostante utilizzi prodotti di marca. Nel breve, un rasoio elettrico si ripaga da solo. Con l'estensione di garanzia a tre anni, grazie alla registrazione online, mi sento ancora più contento, anche se sul vecchio rasoio era maggiore (4 anni).Grazie.
Pro
Linea e qualità della rasatura
Contro
Sotto carica non rade
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 6000 S6630/11 Rasoio elettrico Wet & Dry
Sì, consiglio questo prodotto
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Bart48
06/11/2020
Italia
Philips 6000
Questo è il mio 3 rasoio che acquisto ultimo sempre funzionate philishare2425, ora mi son deciso ad acquistare il 6000 che il 5 di questo mese ho ricevuto,provato con ottime prestazioni
Pro
Ottimo
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 6000 S6640/44 Rasoio elettrico Wet & Dry
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 6000 S6640/44 Rasoio elettrico Wet & Dry
Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024.