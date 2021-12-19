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Fuori produzione

Shaver series 6000Rasoio elettrico Wet & Dry

S6630/11

4.3
| (760) Recensioni | 89% di utenti consiglia questo prodotto
Riduce l'irritazione della pelle
La serie Philips 6000 garantisce una rasatura perfettamente pulita riducendo, allo stesso tempo, l'irritazione della pelle. Il rivestimento anti-attrito crea una superficie liscia e scorre in tutta facilità sulla pelle senza provocare irritazioni.
Vedi tutti i vantaggi
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

N° 1 al mondo nella rasatura elettrica1

grazie al rivestimento anti-frizione

Riduce l'irritazione della pelle

  • Lame MultiPrecision

  • Rivestimento anti-frizione

  • Testine MultiFlex

  • Modalità protezione

Le lame MultiPrecision tagliano in modo efficace anche i peli più corti

Le lame MultiPrecision tagliano in modo efficace anche i peli più corti

Ottieni una rasatura rapida e precisa. Le lame Multiprecision sollevano sia i peli più lunghi che quelli più corti riuscendo a tagliare ogni pelo in pochi passaggi.

Rivestimento anti-frizione per una rasatura perfetta senza sforzo

Rivestimento anti-frizione per una rasatura perfetta senza sforzo

Uno speciale rivestimento applicato sugli anelli di rasatura è progettato per ridurre l'attrito sulla pelle, in modo da ottenere una rasatura facile e perfetta che riduce al minimo le irritazioni della pelle.

5 direzioni per seguire le linee del viso per una rasatura confortevole

5 direzioni per seguire le linee del viso per una rasatura confortevole

Le testine Flex si muovono in 5 direzioni diverse per seguire le linee del viso e consentono al rasoio di scorrere delicatamente sul viso, riducendo al minimo la frizione.

Specifiche tecniche

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Parti e accessori

Recensioni

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4.3

su 5

760

Recensioni

89%

di utenti consiglia questo prodotto

19/12/2021

Italia

Italia

Dipendente Philips

Rasoio Philips Mod. S6630/11 AquaTec Wet& Dry

[Employee of philipsglobal] Prodotto veramente Top in tutto, grande Rasoio, consigliatissimo, considerando che essendo che faccio un lavoro che tutti i giorni lo adopero,do votazione 10

Pro

Top

Contro

Nulla

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 6000 S6630/11 Rasoio elettrico Wet & Dry

Sì, consiglio questo prodotto

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07/11/2020

Italia

Italia

Rasoio nuovo, ma sempre Philips

Il mio vecchio Rasoio, dopo più di 5 anni ha presentato diversi problemi, valutando quanto sarebbe costato sistemarlo e prenderne uno nuovo, ho optato per questa seconda ipotesi. Il nuovo rasoio ha un bel design e rade anche meglio del precedente (Philips serie 5000 860/17), non irritano la pelle. Premetto, che se utilizzo un rasoio non elettrici, mi taglio e non riesco ad ottenere gli stessi risultati, nonostante utilizzi prodotti di marca. Nel breve, un rasoio elettrico si ripaga da solo. Con l'estensione di garanzia a tre anni, grazie alla registrazione online, mi sento ancora più contento, anche se sul vecchio rasoio era maggiore (4 anni).Grazie.

Pro

Linea e qualità della rasatura

Contro

Sotto carica non rade

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 6000 S6630/11 Rasoio elettrico Wet & Dry

Sì, consiglio questo prodotto

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06/11/2020

Italia

Italia

Philips 6000

Questo è il mio 3 rasoio che acquisto ultimo sempre funzionate philishare2425, ora mi son deciso ad acquistare il 6000 che il 5 di questo mese ho ricevuto,provato con ottime prestazioni

Pro

Ottimo

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 6000 S6640/44 Rasoio elettrico Wet & Dry

Sì, consiglio questo prodotto

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Esclusioni di responsabilità

  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024. 