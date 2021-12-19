Premetto che sto usando questo prodotto da poco più di 1 mese e un totale di circa 20 rasature. Iniziando dal punto di vista estetico ha un design molto elegante sia il rasoio che la base di ricarica/pulizia. Già dai primi utilizzi risulta molto semplice e intuitivo e le istruzioni sono molto chiare in grado di spiegare tutte le varie funzioni. Avendo una pelle molto delicata ho sempre cercato un prodotto pratico, affidabile e che non mi irritasse lasciandomi quei fastidiosi segni rossi e finalmente posso dire di aver trovato ciò che cercavo, il Rasoio elettrico wet&dry Serie 6000 (S6680/26) è perfetto anche per una rasatura "all'ultimo minuto" evitando inconvenienti come quei piccoli tagliettini che sono inevitabili usando la classica lametta. La rasatura si può completare grazie al pratico regolabasette il quale si sostituisce alle testine con un semplice click. Purtroppo non ho avuto modo di provare il regola barba e l'accessorio per i peli del naso ma gli aggiungerò presto al mio set . Durante il periodo di prova sono stato lontano da casa per 4 giorni , approfittando di questo viaggio ho voluto portare il il rasoio Philips e l'unico svantaggio è stato non poter inserire nella custodia del rasoio il caricabatterie. Vorrei concludere evidenziando un altro punto a favore che è quello della batteria . Esattamente quello che cercavo, feedback positivo, ottimo prodotto.