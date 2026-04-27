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Fuori produzione

Shaver series 5000Rasoio elettrico Wet & Dry

S5586/66

4.3
| (3604) Recensioni | 86% di utenti consiglia questo prodotto
Rasatura efficace e delicata sulla pelle
La Serie Philips 5000 offre una rasatura efficace, che da oggi è in grado di rimuovere ancora più peli ad ogni passata*. Dotato di tecnologia SkinIQ avanzata, il rasoio rileva e si adatta alla densità dei peli per un maggiore comfort sulla pelle.
Vedi tutti i vantaggi
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

N° 1 al mondo nella rasatura elettrica1

con tecnologia SkinIQ

Rasatura efficace e delicata sulla pelle

  • Lame SteelPrecision

  • Sensore Power Adapt

  • Testine flessibili 360-D

  • Rifinitore a scomparsa integrato

Maggiori prestazioni di taglio ad ogni passata

Maggiori prestazioni di taglio ad ogni passata

Potenti ma delicate, le 45 lame autoaffilanti SteelPrecision di questo rasoio Philips eseguono fino a 90.000 azioni di taglio al minuto, tagliando più peli ad ogni passata** per una rifinitura pulita e confortevole.

Un rasoio che consente di tenere a bada la barba

Un rasoio che consente di tenere a bada la barba

Il rasoio elettrico è dotato di sensore intelligente dei peli del viso che legge la densità dei peli 125 volte al secondo. La tecnologia adatta automaticamente la potenza di taglio per una rasatura delicata e semplicissima.

Per una rasatura accurata del contorno viso

Per una rasatura accurata del contorno viso

Progettato per seguire i contorni del viso, questo rasoio elettrico Philips è dotato di testine completamente flessibili che ruotano a 360° per una rasatura accurata e confortevole.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.3

su 5

3604

Recensioni

86%

di utenti consiglia questo prodotto

27/04/2026

Italia

Italia

Compratore verificato

Ottimo rasoio, non irrita la pelle ed è silenzioso!!!

Questa revisione è stata effettuata per Shaver Series 5000 S5889/50 Rasoio elettrico Wet & Dry

Date of Use 2026-03-16

Questa revisione è stata effettuata per Shaver Series 5000 S5889/50 Rasoio elettrico Wet & Dry

Date of Use 2026-03-16

26/03/2026

Italia

Italia

Compratore verificato

ottimo prodotto +++++++ spero nei ricambi delle lame senza avere problemi

Questa revisione è stata effettuata per Shaver Series 5000 S5885/25 Rasoio elettrico Wet & Dry

Questa revisione è stata effettuata per Shaver Series 5000 S5885/25 Rasoio elettrico Wet & Dry

22/03/2026

Italia

Italia

Compratore verificato

Radersi...che piacere 😊

Non è il primo rasoio Philips che acquisto . Mi sono sempre trovato bene

Questa revisione è stata effettuata per Shaver Series 5000 S5885/25 Rasoio elettrico Wet & Dry

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Esclusioni di responsabilità

  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024. 

  1. Testato rispetto a Philips serie 3000.

  2. Confrontando i residui della rasatura dopo l'uso del liquido detergente rispetto all'acqua nella cartuccia