Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Testine Pivot & Flex 5D
Lame PowerCut
Sistema di rasatura anticorrosione
Rasatura Wet & Dry
Flessibile e rotante in cinque direzioni, la testina segue ogni curva del viso e taglia appena sopra il livello della pelle, per una rasatura pulita e confortevole anche sulla pelle sensibile.
Le 27 lame auto-affilanti tagliano ogni pelo appena sopra la superficie della pelle, per un risultato liscio e uniforme in ogni momento. Le nostre lame auto-affilanti rimangono come nuove per 2 anni.
Il rasoio è progettato per consentirti di radere con sicurezza sia il viso che i capelli
4.2
su 5
2047
Recensioni
82%
di utenti consiglia questo prodotto
Huby26
01/05/2026
Italia
Compratore verificato
Ottimo rasoio
Taglio efficiente, il rasoio si impugna bene ed è leggero.
Contro
Mancanza di un display con la carica della batteria
Questa revisione è stata effettuata per Shaver 3000 Series S3145/00 Rasoio elettrico Wet & Dry
Date of Use 2026-03-20
Questa revisione è stata effettuata per Shaver 3000 Series S3145/00 Rasoio elettrico Wet & Dry
Date of Use 2026-03-20
Daniele 57
27/04/2026
Italia
Compratore verificato
Il rasoio che ho acquistato e davvero eccellente. Mi trovo davvero molto molto bene
Questa revisione è stata effettuata per Shaver 3000 Series S3342/13 Rasoio elettrico Wet & Dry
Date of Use 2026-03-25
Questa revisione è stata effettuata per Shaver 3000 Series S3342/13 Rasoio elettrico Wet & Dry
Date of Use 2026-03-25
ApvB
25/04/2026
Italia
Consigliato
Ottimo prodotto. Semplice e molto versatile. Semplice per pulirlo.
Pro
Pratico e Funzionale
Contro
Al momento nessun controllo, può darsi più in là
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver 3000 Series S3241/12 Rasoio elettrico Wet & Dry
Date of Use 2026-04-18
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver 3000 Series S3241/12 Rasoio elettrico Wet & Dry
Date of Use 2026-04-18
Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024.