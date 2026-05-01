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  • Rasatura precisa e confortevole anche su pelli sensibili
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Shaver 3000 SeriesRasoio elettrico Wet & Dry

S3244/12

4.3
| (199) Recensioni | 88% di utenti consiglia questo prodotto
Rasatura precisa e confortevole anche su pelli sensibili
Il rasoio elettrico Wet & Dry Philips Shaver serie 3000 offre una rasatura precisa e confortevole, anche sulle pelli sensibili. Le testine Pivot & Flex 5D, 27 lame PowerCut autoaffilanti e l'utilizzo su pelle bagnata e asciutta garantiscono sempre risultati eccellenti e affidabili.
Vedi tutti i vantaggi
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

N° 1 al mondo nella rasatura elettrica1

Con tecnologia SkinProtect

Rasatura precisa e confortevole anche su pelli sensibili

  • Testine Pivot & Flex 5D

  • Lame PowerCut

  • Sistema di rasatura anticorrosione

  • Rasatura Wet & Dry

Le testine Pivot & Flex 5D si adattano a tutti gli angoli e curve

Le testine Pivot & Flex 5D si adattano a tutti gli angoli e curve

Flessibile e rotante in cinque direzioni, la testina segue ogni curva del viso e taglia appena sopra il livello della pelle, per una rasatura pulita e confortevole anche sulla pelle sensibile.

Lame PowerCut per una rasatura pulita e uniforme

Lame PowerCut per una rasatura pulita e uniforme

Le 27 lame auto-affilanti tagliano ogni pelo appena sopra la superficie della pelle, per un risultato liscio e uniforme in ogni momento. Le nostre lame auto-affilanti rimangono come nuove per 2 anni.

Rasatura Wet & Dry sul lavandino o sotto la doccia

Rasatura Wet & Dry sul lavandino o sotto la doccia

Scegli una comoda rasatura su pelle asciutta, oppure applica la schiuma o il gel che preferisci per una rasatura rinfrescante sulla pelle bagnata, anche sotto la doccia.

Specifiche tecniche

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4.3

su 5

199

Recensioni

88%

di utenti consiglia questo prodotto

01/05/2026

Italia

Italia

Compratore verificato

Ottimo rasoio

Taglio efficiente, il rasoio si impugna bene ed è leggero.

Contro

Mancanza di un display con la carica della batteria

Questa revisione è stata effettuata per Shaver 3000 Series S3145/00 Rasoio elettrico Wet & Dry

Date of Use 2026-03-20

Questa revisione è stata effettuata per Shaver 3000 Series S3145/00 Rasoio elettrico Wet & Dry

Date of Use 2026-03-20

27/04/2026

Italia

Italia

Compratore verificato

Il rasoio che ho acquistato e davvero eccellente. Mi trovo davvero molto molto bene

Questa revisione è stata effettuata per Shaver 3000 Series S3342/13 Rasoio elettrico Wet & Dry

Date of Use 2026-03-25

Questa revisione è stata effettuata per Shaver 3000 Series S3342/13 Rasoio elettrico Wet & Dry

Date of Use 2026-03-25

25/04/2026

Italia

Italia

Consigliato

Ottimo prodotto. Semplice e molto versatile. Semplice per pulirlo.

Pro

Pratico e Funzionale

Contro

Al momento nessun controllo, può darsi più in là

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver 3000 Series S3241/12 Rasoio elettrico Wet & Dry

Date of Use 2026-04-18

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver 3000 Series S3241/12 Rasoio elettrico Wet & Dry

Date of Use 2026-04-18

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Esclusioni di responsabilità

  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024. 